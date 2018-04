Pivní stezka s nejhezčími výhledy na Krkonoše. Splněný sen výletníka

Propojit místní pivovary napadlo pana Polívku z Friesových bud, od června se tak návštěvníci mohou zastavit postupně ve čtyřech minipivovarech, z nichž dva jsou umístěné přímo v horských boudách. Místa, kde se můžete osvěžit lokálním pivem, jsou tato: Luční bouda, penzion Andula u Friesových bud a dva pivovary ve Vrchlabí. Komu se podaří na každé zastávce vypít alespoň dvě piva, dostane razítko a za všechny čtyři razítka dostanete v cílovém pivovaru otvírák jako malý dárek.

Čtyři zastávky doporučujeme propojit trasou vedoucí nejhezčími partiemi Krkonoš a můžete přitom třeba i vystoupit na Sněžku. Výlet můžete pojmout jako pěší nebo i cyklistický – ovšem vzhledem k předpokládané konzumaci alkoholu a kopcovitému terénu zvažte, zda zvládnete bezpečně jízdu na kole. Naše trasa je pěší, měří 22 kilometrů a převážně na ní půjdete z kopce. Na koho je tolik piv v jednom dni moc, může si putování rozložit do dvou dnů a přespat v půlce trasy, na Friesových boudách.

Nejvýše položený pivovar u nás

Tip na dovolenou Chtěli byste strávit svoji letošní dovolenou v Krkonoších? Vyberte si z naší nabídky na Dovolená.iDNES.cz a užijte si dovolenou svých snů.

Vyrážíme ráno z konečné autobusu na Špindlerově boudě, auto jsme nechali ve Vrchlabí, kam se navečer plánujeme vrátit. Lákavou variantu začít z Pece lanovkou na Sněžku jsme museli oželet, protože logisticky bychom měli problém se z Vrchlabí vrátit do Pece.

Na prvním úseku nás čeká víceméně jediné stoupání – sedm kilometrů ze Špindlerovky na Luční boudu je ale tak akorát na to, abychom dostali chuť na první pivo. Trasa sleduje červenou značku a vede podél hranice s Polskem s nádhernými výhledy na polské podhůří.

Pivo z Luční boudy se jmenuje Paroháč. Luční bouda je nejvýše položený hotel a pivovar u nás.

Po necelých dvou hodinách jsme na Luční boudě. Tato bouda je dnes nejnavštěvovanější, největší a nejstarší horskou boudou v Krkonoších, navíc se chlubí přívlastkem nejvýše položené horské chaty nejenom Krkonoš, ale také střední Evropy. Leží v nadmořské výšce 1 400 metrů a podle nalezeného kamene s letopočtem se její vznik datuje do roku 1623.

Pivo tu však vaří až od roku 2012 a to jejich se jmenuje Paroháč. Na lístku mají nejen klasický světlý či polotmavý ležák, ale i tmavý či pšeničný speciál a svrchně kvašené pivo britského typu Indian Pale Ale – zrovna to však v době naší návštěvy neměli, tak jsme ochutnali světlý ležák. Jak nám vysvětlil Daniel Szennai, zdejší sládek, díky nadmořské výšce 1 400 m vře voda už při 94°C, což vyžaduje trochu jiné postupy vaření než v nížině. Pivo z vody Bílého Labe ale chutná výborně, takže po chvilce s orazítkovanými mapkami pokračujeme směr Friesovy boudy.

Voda z místních zdrojů je základ dobrého piva. Sládek a varna na Luční boudě

Pivo s nejhezčím výhledem

Od Luční boudy stoupáme do nejvyššího místa naší trasy, kterým je 1 510 m vysoké sedlo mezi Luční a Studniční horou.

Odtud můžeme za příznivého počasí obdivovat nádherné výhledy na Sněžku, Studniční horu, Bílou louku a celý hraniční hřbet. V sedle byl v bývalé kapličce postaven památník obětem hor – jako památka na tragickou smrt Václava Rennera v roce 1798.

Teď už to bude pořád jen z kopce, radujeme se a rychle klesáme k Výrovce a následně pokračujeme k Chalupě Na Rozcestí. Ačkoliv zde pivovar nemají, objevujeme další zajímavé místní pivo z pivovaru v Rychnově nad Kněžnou.

Základem kvalitního piva je dobrý sládek. Na fotografii sládek z Anduly, pan Jan Wiesner. Pivo Fries z Anduly

Na Friesovy boudy vede odtud několik cest, my si vybíráme tu nejhezčí, která vede přes Klínovky a pak po modré značce po úbočí Světlého vrchu. Odtud se otevírají nádherné výhledy na Žalý, Kotel a celé západní Krkonoše i podhůří.

Pivovar v penzionu Andula patří k nejmenším na trase, jejich pivo Fries byste ale rozhodně měli ochutnat. Venkovní posezení na terase s výhledem až kamsi k Ještědu nemá chybu – tohle pivo hodnotíme jednoznačně jako pivo s nejhezčím výhledem.

Večerní výhled z Friesových bud

Na koloběžce do údolí

Kdo by měl teď pocit, že s přibývajícími razítky klesá jistota chůze, může se tu vyspat, zrelaxovat ve vířivce nebo v sauně a pokračovat následující den – třeba na kole nebo koloběžce, kterou je po domluvě možné vypůjčit na Friesově boudě s tím, že vrátit ji můžete v posledním pivovaru.

Od Friesových bud pokračuje cesta přes Zadní Rennerovky a Lahrovy Boudy do Strážného. Při pohledu na mapu zjišťujeme, že klesání je opravdu velké, při cestě dolů, která vede i po loukách, přitom obdivujeme nádherné výhledy do podhůří. Jediný malý kopec od Lomu do Strážného nám radost pokazit nemůže a zakrátko se ocitáme v údolí Labe.

Pivo Krkonošský medvěd můžete ochutnat i s příchutí třešní. Cesta u Hříběcích bud

Letní krkonošská pivní stezka

Naproti skiareálu Bubákov zastavujeme u rodinného pivovaru Hendrych, který je ze všech čtyř na trase asi největší. Ve zrekonstruované budově bývalé textilky se vyjímají nerezové varné kotle i stylový pivní bar. Nabídka piv je opět pestrá. Vzhledem k pokročilé době a množství razítek v naší „vandrknize“ oceňujeme jejich nízkoalkoholickou „osmičku“.

Poslední zastávka leží pouhých 1,5 km odtud – pivovar a hotel Pivovarská Bašta má ze všech námi navštívených pivovarů nejdelší tradici, jejich pivo se jmenuje Krkonošský medvěd a vaří ho tu od roku 1997. Ochutnáváme zajímavý vzorek s příchutí třešní a konečně dostáváme vytouženou odměnu v podobě stylového otvíráku a magnetické „placky“ v jednom.