Krkonošská Luční bouda bude vařit vlastní pivo, pojmenovala ho Paroháč

Kdo si dnes nechá v restauraci proslulé Luční boudy v Krkonoších natočit pivo, musí počítat s tím, že není zrovna levné. Cena turisty spíš odrazuje, protože oproti podhůří je dvojnásobná.

Jeden z uživatelů Facebooku si na sociální síti na tamní cenu piva postěžoval. Měsíc pak trvalo, než na komentář najel zaměstnanec Luční boudy. V úterý 6. prosince pak vzkázal do světa: "Zlevnit pivo nám bohužel náklady na jeho dopravu a uskladnění nedovolují. Ale dobrá zpráva je, že budeme vařit vlastní pivo. Cenu si budeme stanovovat sami."

S tímto vzkazem přišla i opravdová bomba pro turisty. Minipivovar v Luční boudě bude pravděpodobně také nejvýše položeným zařízením svého druhu v Evropě.

Nápad přišel v parném létě

Klára Sovová, předsedkyně představenstva společnosti AEZZ, která Luční boudu provozuje, potvrdila, že malý pivovar v horské boudě v Krkonoších opravdu vznikne. Originální pivo mohou turisté ochutnat už příští rok v létě.

Luční bouda v Krkonoších

Sovová také prozradila, že 16. prosince nechá zaregistrovat oficiální název piva i pivovaru. "Vymysleli jsme, že se bude jmenovat Paroháč. Dvanáctka pak bude Dvanácterák, čtrnáctka Čtrnácterák a pro vybrané příležitosti budeme vařit speciál Šestnácteráka," říká předsedkyně představenstva.

Na novinku i její produkty se už těší i zaměstnanci Luční boudy. "Měl by to být jen malý pivovárek. Pivo bude doplňkové, hlavní zůstane Budvar, který tady čepujeme. Budvar je navíc našemu nápadu nakloněný a chtějí nám s ním pomáhat. My to vítáme i proto, že chceme, abychom vařili opravdu dobré pivo," pokračuje Sovová.

Minipivovar bude jako rychlovarná konvice

Technologii pivovaru chtějí šéfové boudy nechat nainstalovat do bývalé vinárny, která byla dříve na Luční vyhledávaná.

"Po vzniku pivovaru chceme otevřít právě i vinárnu, protože lidi se ptají. Vzpomínají na ni totiž jako na sympatický lokál, kde si mohli u otevřeného okna dát do sněhu vychladit panáka. Teď tam lidé budou moct pozorovat výrobu piva," usmívá se Sovová a dodává, že nápad na vybudování pivovaru dostali zaměstnanci během jednoho parného dne.

Šéfové Luční boudy teď sondují, zda by v případě úspěchu svého piva mohli Paroháče či Dvanácteráka plnit i do lahví. Turisté by si pak mohli pivo z hřebenů Krkonoš odnést z výletu nebo dovolené domů.

Samotnou technologii pro vaření piva Sovová přirovnává k rychlovarné konvici. "Jen její cena je o dost nul vyšší. Toto zařízení by ale nemělo narušit ochranářskou zónu, v níž chata stojí. Proto jediné, co bude technologie vypouštět, bude pivo," směje se předsedkyně představenstva společnosti AEZZ, což byla původně zkratka Agentury pro etické zacházení se zvířaty.