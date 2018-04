Krkonošemi na lyžích

U Janových bud přejdeme hřbet oddělující údolí Velké a Malé Úpy a mírným sjezdem se přesuneme pod Spálený mlýn. Odtud vystoupáme po modré značce o dvě stě metrů výše k baroknímu kostelu v Malé Úpě. U kostela, kde končí modrá turistická značka, přejdeme na červenou turistickou značku a po ní vystoupáme až na kótu 1003 metrů. Zde se cesta stáčí k východu k Lysečínské boudě, prochází lesem, stáčí se k jihu a přechází na lyžařskou zkratku, vedoucí podél vrchního elektrického vedení.

Po okraji lesa nad údolím Albeřického potoka se po červené značce připojíme ke staré celní stezce. Po státní hranici dojdeme na kótu 870 metrů, odkud se cesta stáčí spolu se státní hranicí k jihu a pak stoupá na 901 metrů vysoký Čepel. Zde opouší hranici a mírným stoupáním pokračuje pod vrcholem Mravenečníku k Rýchorskému kříži, postavenému roku 1806 poblíž Rýchorské boudy.

Odtud již cesta jen klesá. Nejprve sjedeme po Růžové cestě na kótu 760 metrů, kde se cesta stáčí k jihu a již mírnějším sestupem dosáhneme úpatí Kravího vrchu. Zde odbočíme ze zelené značky na značku žlutou a pokračujeme v sestupu směrem do údolí říčky Úpy až k cíli sobotního výletu, na nádraží ve Svobodě nad Úpou.

Odjezd z Hradce Králové: v sobotu 10. března spěšným vlakem z hlavního nádraží v Hradci Králové v 6.53 hodin (přestup v Trutnově hlavní nádraží), ze Svobody nad Úpou autobusem ze stanice u železničního nádraží v 9.05 hodin. Návrat zpět do Hradce Králové: vlakem ze Svobody nad Úpou v 15.55 hod do Trutnova, odkud odjíždí spěšný vlak do Hradce Králové v 16.20 hodin. Délka lyžařského výletu je 22 kilometrů.