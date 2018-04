Krkonoše: Špindl chce obří skiterminál, KRNAP je proti

Ředitel parku: Je to pokus o průlom Ředitel Krkonošského národního parku Jiří Novák uznává, že pro zlepšení dopravy a lyžování ve Špindlerově Mlýně mají plány místního skiareálu smysl. "Bohužel je s tím spojený jeden veliký problém - naplnění tohoto záměru by bylo průlomem do naší filozofie,“ upozorňuje. * V čem? Když jsme v minulosti vycházeli vstříc snaze skiareálů o změny či modernizaci jejich zařízení, vždy jsme se snažili jejich rozvoj držet mimo území národního parku a minimalizovat kácení lesů. Plány skiareálu se ale týkají desítek hektarů lesních porostů a citelně zasahují do III. zóny národního parku. O tom, že se jedná o zásadní věc, svědčí i to, že se o záměry skiareálu už začal zajímat i ministr životního prostředí Martin Bursík. * Co vám v plánech vlekařů vadí nejvíc? Největší problém pro nás představují dvě plánované sjezdovky z Medvědína k novému lyžařskému terminálu. Obě jsou pro nás zcela nepřijatelné. A i kdyby vznikla jen jedna v průseku nové lanovky, tak s tím nemůžeme souhlasit. * Jaký bude další postup? Čekají nás náročná jednání a domnívám se, že poprvé mohou skončit tím, že se s investorem nedohodneme a věc skončí u našeho nadřízeného orgánu. Pokud vycházím ze současné legislativy upravující ochranu životního prostředí, tak je plánovaný zásah na Medvědíně tak razantní, že je pro nás nepřijatelný.