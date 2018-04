Krkonoše si postaví nejvyšší rozhlednu

"O dotaci z evropských fondů chceme požádat hned, jak se příslušný program otevře. K tomu by mělo dojít někdy v průběhu prosince," uvedl pecký starosta Alan Tomášek.

Nová rozhledna na Hnědém vrchu se bude vypínat do výšky devětadvaceti metrů, takže se stane nejvyšší rozhlednou v celých Krkonoších.

Další krkonošská rozhledna na blízké Černé hoře měří pouhých pětadvacet metrů, rozhledna Štěpánka na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor je ještě o metr nižší a jediná krkonošská kamenná rozhledna na hoře Žalý měří jen osmnáct metrů.



Na vrchu Žalý se tyčí jediná kamenná rozhledna v Krkonoších

"Základním kritériem architektonického řešení bylo vytvoření návrhu "průhledné" rozhledny, která by v dálkových pohledech co nejvíce splynula s okolím. Proto jsme hned na počátku vyloučili klasickou tesařskou konstrukci, která by při výšce potřebné pro kvalitní výhled byla neúměrně masivní," vysvětlil Ivan Šír, který pro peckou radnici zajišťuje stavební dokumentaci.

Současně bylo třeba najít takový tvar rozhledny, který by stavbě při potřebné výšce a náročných povětrnostních podmínkách daného místa zajistil dostatečnou stabilitu.

Navržená rozhledna má proto trojúhelníkovou podstavu a její základ tvoří sloupy z nehoblovaných klád, které končí u předposlední vyhlídkové plošiny ve výšce 22,5 metru nad zemí.

Poslední patro a střechu rozhledny už podpírají tři ocelové nosníky. Z oceli bude i středové točité schodiště a zábradlí.

Pecká radnice chce výstavbou nové atrakce s výhledem na hlavní krkonošský hřeben, Javor, centrum Pece a celé údolí až do Velké Úpy přitáhnout návštěvníky i do těch částí střediska, které nejsou v létě tolik využívané, a tím odlehčit přetíženým turistickým cestám na Sněžku.

"Obří důl a lanovka na Sněžku musí v létě odolávat obrovskému tlaku turistů a oblast kolem lyžařských svahů na Javoru, Zahrádkách a Hnědém vrchu je téměř prázdná. V zimě je tomu přesně naopak. To chceme i s pomocí rozhledny změnit," vysvětlil starosta.



V zimě čelí Hnědý vrh náporu lyžařů, v létě zeje prázdnotou

Náklady na stavbu rozhledny by neměly přesáhnout pět milionů korun a pokud se podaří pecké radnici získat evropskou dotaci, mohli by na ní první turisté vystoupat už příští rok.

Vybudování nové rozhledny na Hnědém vrchu je součástí rozsáhlejšího projektu turistického a dopravního rozvoje Pece pod Sněžkou, který zahrnuje i vytvoření oddechové zóny mezi vodní nádrží na řece Úpě a plánovanou dolní stanicí nové lanové dráhy na Sněžku a vytvoření podmínek pro odvedení pěších turistů, cyklistů i lyžařů z frekventované silnice v centru střediska na druhý břeh Zeleného potoka.