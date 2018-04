Krkonoše se víc otevírají cyklistům. Jezdit se bude až na Voseckou

"V západních Krkonoších jednáme o napojení trasy z Terexu na Voseckou boudu, kde by byla stopka. Dál už se jedná o vrcholové partie, které chceme za každou cenu nechat nepoškozené. Žádám proto veřejnost, aby respektovala podmínky, které budou pro letošní sezonu vytvořeny, a aby od Vosecké boudy dál už s kolem nejezdili," upozorňuje ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka, sám aktivní cyklista.

Ochránci budou i letos bedlivě dohlížet, jestli nedochází k ničení přírody a cyklisté nejezdí mimo cesty nebo dál, než smějí. "V případě, že by docházelo k jakémukoliv poškození, museli bychom přistoupit k určitým krokům, které by to minimalizovaly," varuje Hřebačka s tím, že věří, že žádná taková omezení či zákazy nebudou nutné.

Počet cyklistů, ale i pěších turistů na jednotlivých trasách by letos měly začít hlídat průchozí brány. Na základě jejich údajů bude moci správa parku případně přistoupit k regulaci pohybu v extrémně přetížených oblastech.

Trasy pro terénní bikery

Ochranáři chystají také trasy pro terénní bikery. Takzvané singltreky by měly vést kolem hranic parku, maximálně mohou lehce zasahovat do třetí, nejnižší zóny ochrany.

Na cyklisty se hodlají zaměřit i horská střediska. Harrachovské zastupitelstvo rozhodlo o připojení k projektu Greenways Jizera, který má provést nejen cyklisty od pramene Jizery až k jejímu soutoku s Labem. Přes Harrachov se cyklisté budou moci napojit i na cyklotrasy v sousedním Polsku.

"Cyklistika je jednou z možností, jak pomoci slabé obsazenosti Harrachova v letní sezoně," říká zastupitel Oldřich Jakubec. Nová cyklostezka by do Harrachova měla vést z Mýta a neměla by být tak fyzicky náročná jako současná cesta. Podle starosty by partnerem projektu mohla být sousední Sklářská Poreba.