Krkonoše se letos v zimě promění v běžecký ráj

"Na veletrzích cestovního ruchu se nám běžně stávalo, že po nás návštěvníci požadovali nějaké bližší informace o běžeckých tratích v Krkonoších a my jsme jim nemohli nabídnout jediný propagační materiál. Proto jsme se loni rozhodli, že s tím musíme něco udělat," uvedl předseda představenstva Ski Areálu ve Špindlerově Mlýně Pavel Klapuš.

Pracovníci největšího krkonošského lyžařského areálu se svým nápadem seznámili vlekaře v dalších horských střediscích, starosty obcí, podnikatele i správce národního parku a postupně začal vznikat projekt nazvaný Krkonoše - lyžařský běžecký ráj. Jeho základ tvoří vytyčení a propagace Krkonošské lyžařské cesty, která propojí hlavní horská střediska a umožní nástup na místní turistické i závodní běžecké tratě.

Všechny značené lyžařské stopy se budou v nadcházející sezoně upravovat minimálně třikrát týdně a lyžaři budou o jejich stavu pravidelně informováni prostřednictvím tisku i televizního pořadu Panorama. "Na začátek října jsme svolali schůzku všech účastníků projektu, na které podepíšeme dohodu, v níž se každý zaváže ke splnění konkrétních kroků k jeho uskutečnění," řekl Klapuš. Poměrně krátké časové období zbývající do začátku letošní zimní sezony by prý nemělo plánované záměry ohrozit. "Všechno máme perfektně připraveno, takže bychom to měli do zimy určitě stihnout," sdělil Klapuš a dodal, že nikdo z oslovených partnerů účast na běžkařském projektu neodmítl. "Je to zajímavé, ale všichni už asi delší dobu cítili, že je nutné něco podobného udělat.

Proto se rozhodli, že se k projektu připojí, i když je to bude každou sezonu něco stát," míní Klapuš. Budování Krkonošské lyžařské cesty podporují i správci národního parku. "Každou aktivitu, která stáhne běžkaře do pravidelně upravovaných stop a tím zabrání ničení přírody v jejich okolí, jednoznačně vítáme," potvrdil ředitel Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí Jiří Novák.

Spokojeni jsou rovněž členové krkonošské Horské služby. "V případě úrazu bude pro nás jednodušší dorazit až na místo nehody po upravené trati, než pátrat po zraněném lyžaři na špatně prošlápnuté stopě někde v lese mezi stromy. Několik metrů široká běžecká trať také lyžaře lépe povede a v případě mlhy nebo sněhové vánice jim výrazně usnadní orientaci," uvedl pracovník střediska Horské služby ve Špindlerově Mlýně Ludvík Strejček.