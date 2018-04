Krkonoše poprvé propojí lyžařské autobusy

"Nyní o tom jednáme a budeme se dohadovat s Královéhradeckým a Libereckým krajem o finanční podpoře,“ uvedla koordinátorka projektu Mirka Chaloupská.

Podle předběžných úvah svazku by Liberecký kraj přispěl částkou těsně pod 200.000 korun a Královéhradecký něco málo přes 200.000. "Dalších osmdesát až devadesát tisíc chce dát samotný svazek na propagaci novinky,“ vysvětlila financování Chaloupská.

Podle libereckého krajského radního pro dopravu Vladimíra Richtera má svazek velkou šanci peníze od kraje získat. "Výše částky a další podrobnosti budou záviset na jednání. Myslím ale, že se jim pokusíme vyjít vstříc,“ vyjádřil se k žádosti Richter.

Skibusy na třech trasách

Skibusy budou jezdit po třech linkách a naváží na již stávající hromadnou dopravu v jednotlivých areálech. "Tři základní trasy se budou střetávat ve Vrchlabí na nádraží, takže turisté budou mít několik možností, jakým směrem vyrazit,“ uvedla koordinátorka projektu.

Z Harrachova pojedou vozy do Vrchlabí a tady bude možné nasednout na autobus do Pece nebo do Špindlu. Cestující zaplatí základní jízdné podle počtu ujetých kilometrů a sjezdaři také uhradí převoz lyží. "Další přestupy budou možné také v Jilemnici, kde linky navazují na dopravu směřující na Horní Mísečky. Přestupní místo chceme zavést i v Rokytnici nad Jizerou, kde lyžaře převezou skibusy místního areálu na kopec,“ vysvětlila.

Dosud jezdily v Krkonoších skibusy jen na kratších trasách a většinou spojovaly sousední střediska. Letos poprvé se lidé dostanou ze západní části hor až na východ. "Konečně. Nemám auto, a tak jsem na vlacích a autobusech závislá, což je u lyžování problém. Teď budu moci vyrazit ráno na běžkách do východní části hor a večer se vrátím skibusem. Super,“ chválila novinku Alena Šeberková z Prahy, která má v Harrachově chalupu.

Cestující však musí počítat s jedním omezením. Sjezdaři si budou muset vzít s sebou normální obuv a sjezdové boty nechat v batohu. "S těmi je do autobusů nepustíme,“ dodala koordinátorka.

Linky pojedou dvakrát týdně ve středu a v neděli vždy ráno a večer. Vozy vyjedou poprvé 26. prosince a končí na Velikonoce. Novinka však stále není stoprocentní. "Záleží na tom, zda nám dají kraje nějaké peníze.“