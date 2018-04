Parádní cyklovýlet po Česku: Putování po krkonošských loukách

Dnešní celodenní výlet na kole nás zavede do nejvyšších částí východních Krkonoš a zvládneme při něm i pěší výstup na Sněžku. Projedeme se po horských loukách, zavítáme do Pece pod Sněžkou a ochutnáme také skvělý tvaroh z horské ekofarmy.

Z Friesovek na Luční boudu

Naší cestu zahajujeme na Friesových Boudách. Tento horský hotel leží ve výšce 1 200 m n. m. a poskytuje tak skvělou základnu pro horské cyklovýlety i pěší túry ve východní části Krkonoš. Tato část navíc patří k odlehlejším partiím hor, kde nepotkáte tolik turistů.

Po úzké asfaltce šlapeme do prvního stoupání kolem Zadních Rennerovek k bufetu Na Rozcestí. Kocháme se pohledy na Černou horu a nádhernými loukami, které se svažují na úbočí Liščí hory.

Cesta k Výrovce

Když se vyhoupneme na Rozcestí, odkryje se nám pohled na Sněžku. První možnost občerstvení v tradičním bufetu vynecháváme a pokračujeme směrem k Výrovce. Cesta se odtud na chvilku narovnává a až k Výrovce frčíme po příjemné vrstevnici. Současná chata Výrovka leží na významném rozcestí a nabízí ubytování i občerstvení. Nutno podotknout, že kvalita zdejší kuchyně nás příliš neuchvátila, ochutnali jsme všechny tři polévky z jídelního lístku a žádná z nich nám nijak zvlášť nechutnala.

Od Výrovky se vydáváme k Luční boudě. Tato cesta je ale pro cyklisty slepá, protože dál od Luční na kole pokračovat nelze. Stoupáme do horského sedla mezi Luční a Studniční horou, které svou výškou 1 500 m n. m. představuje nejvyšší bod výletu dosažený v sedle kola.

Pohled na Sněžku

Na chvíli zastavujeme u kapličky, památníku obětem hor s vyrytými jmény obětí Krkonoš. Následuje krátký sjezd k Luční boudě a konec povolené cyklotrasy. Kdo má chuť, může odtud vyrazit na Sněžku. Koneckonců, v době stavby nové lanovky z Pece je to skvělý výchozí bod na naši nejvyšší horu.

Sešup do Pece a lanovkou na Hnědý vrch

Od Luční boudy se vracíme stejnou cestou k Výrovce, trasa od kapličky až do Pece pod Sněžkou bude zatěžkávacím testem brzd, protože spojuje nejvyšší a nejnižší cyklobod naší trasy. V zimě tu sjíždějící běžkaři pluží ze všech sil, v létě zase cyklisty bolí prsty od brzdových páček. Úzká asfaltová cesta prudce klesá kolem Richterových bud do údolí a je tedy radno jet opravdu opatrně.

Pohled na Pec pod Sněžkou

Vjíždíme do Pece pod Sněžkou, do jednoho z našich nejvýznamnějších zimních středisek a po loukách s roztroušenými chatami klesáme až na dno údolí. Teď je důležité správně odhadnout síly. Zpět na hřebeny můžeme buď vystoupat vlastními silami, nebo se vyvézt lanovkou na Hnědý vrch. My volíme lanovku, která v létě jezdí každou celou hodinu, takže je vhodné si dobře spočítat dobu příjezdu k dolní stanici.

Získané převýšení 317 m nám hodně usnadňuje další postup, navíc můžeme vystoupat na vrchol rozhledny, která stojí hned vedle horní stanice lanovky. Rozhledna Hnědý vrch byla postavena v r. 2009 a její elegantní konstrukce ze dřeva a oceli končí ve výšce 30 m nad zemí. Vyšlapat 138 schodů rozhodně stojí za zajímavý pohled na Pec, Sněžku i Černou horu.

Za skvělým domácím tvarohem

Štěrková cesta nás od rozhledny přivádí na rozkvetlé louky pod Liščí horou. Kvetou tu suchopýry, prstnatce, silenky, pryskyřníky, jestřábníky, zvonky, pomněnky a spousta dalších horských rostlin. Tady můžeme odbočit a přejet po cestičce louku k nedaleké Lyžařské chatě, odkud se nám naskytne jeden z nejhezčích pohledů na Černou horu a Lučiny.

Protože trasa přes Liščí horu je pro cyklisty uzavřená, sjíždíme k Lesní boudě. Jak z názvu vyplývá, tato malebná horská usedlost ležela uprostřed lesa, po kůrovcové kalamitě na konci minulého století se však obnažila a dosud je patrné, že se tu rány po kůrovci zcela nezacelily. Tady si na terase dáváme skvostný domácí tvaroh s borůvkami, vyráběný v přilehlé ekofarmě z kozího mléka. Lahůdka!

Kdo má chuť, může na kole prošmejdit okolní louky a dojet například k Pražské boudě nebo na tzv. Zahrádky. Tato oblast horských luk leží na jakési náhorní rovině, takže se při šlapání ani moc nezpotíte.

My pokračujeme od Lesní boudy po zelené značce směrem na Tetřeví boudy, kde odbočujeme vpravo na lesní svážnici a stále po zelené směřujeme k Zadním Rennerovkám. Šlapeme po panoramatické cestě pod vrcholem Liščí hory a obdivujeme nádherné výhledy směrem k Vrchlabí a Žalému. Tento úsek završuje celý okruh, který uzavíráme u Friesových bud. Chlazené pivo z jejich domácího pivovaru chutná po 26 kilometrech v horách opravdu báječně.

Miss louka

Čtvrtý ročník ankety Miss louka vyhlásila Správa Krkonošského národního parku. Vedení parku očekává, že mu budou vlastníci horských luk, ale i turisté, kteří přes ně procházejí, posílat nominace, ze kterých potom odborná porota vybere letošní nejkrásnější louku. Nominace luk přijímá Správa KRNAP do 31. srpna 2013.

Je možné zasílat je e-mailem na adresu misslouka@krnap.cz nebo poštou na adresu Správa KRNAP, oddělení ochrany přírody, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí. Více na: http://www.krnap.cz/specialni-projekty/tz-volte-miss-louka