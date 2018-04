Krkonoše na běžkách: jarní pohádka

Může se hodit TRASA

Popsaný výlet je pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi vhodný na celý den. ¨Není proto dobré otálet nástupem na lanovku. Většinou se jede podél tyčového značení, sněhu je dost a cesty jsou projeté. Doporučujeme vzít s sebou mapu, protože síť turistických tras je zde opravdu hustá a je možné se do ní nechtěně zamotat. Kilometráž: Špindlerův Mlýn - Pec cca 10-15 km podle zvolené varianty, okružní trasa Špindlerův Mlýn - Špindlerův Mlýn 18-25 km JAK SE TAM DOSTAT

Auto je nutné zaparkovat ve Špindlerově Mlýně před autobusovým nádražím, nebo pod Medvědínem. Do Svatého Petra je to z obou stran přibližně kilometr pěšky po silnici. Přijet lze i autobusem, protože sem jezdí z mnoha velkých měst. Bohužel většina přijíždí o víkendech místo rána až dopoledne. KDE SE NAJÍST A NAPÍT

Lyžařské restaurace najdete v boudě na Pláni, chalupě Na Rozcestí, Dvorské boudě a Lyžařské boudě.