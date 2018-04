Krkonoše mají novou cyklistickou stezku

16:38 , aktualizováno 16:38

Krkonoše mají první cyklistickou naučnou stezku pro širokou veřejnost. Její trasa měří šestnáct kilometrů a cyklisty zavede k nejzajímavějším místům Černé a Světlé hory. "Všechny cyklotrasy, které dosud po Černé hoře vedly, sváděly cyklisty velice rychle do okolních horských středisek. Rozhodli jsme se tedy vytvořit úplně novou cyklistickou trať, která by lidi po delší dobu udržela na atraktivních cestách ve vyšší nadmořské výšce," uvedl Petr Hynek ze společnosti Mega Plus provozující kabinovou lanovou dráhu z Janských Lázní na Černou horu.