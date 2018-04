Krkonoše, Jeseníky, Tatry: pozor na laviny!

Jeseníky

"Na vrstvě ledu je kvůli sněžení v posledních dnech vysoká vrstva těžkého a mokrého sněhu, která se může kdykoli dát do pohybu," varuje Jaroslav Sembdner, který je u Horské služby Jeseníky specialistou na lavinové nebezpečí.

Pád lavin hrozí v oblasti Velkého a Malého kotle a Králického Sněžníku. Největší nebezpečí hrozí podle Sembdnera na svazích Červené hory (směrem z Červenohorského sedla na Ramzovou). Přitom právě svahy Červené hory rádi vyhledávají snowboardisté a skialpinisté milující jízdu v divokém terénu.

Ukáznění návštěvníci Jeseníků se však lavin nemusí obávat. "Všechna lavinová pole leží mimo sjezdovky a značené trasy. Naše varování je určeno především snowboardistům a skialpinistům vyhledávajícím divoké terény. Když si varování nevezmou k srdci, měli by být na svazích alespoň ostražitější," řekl Sembdner.

Horská služba provádí měření na lavinových svazích v zimě jedenkrát týdně a vždy, když napadne větší množství sněhu jako v minulých dnech. Nejhorší jsou podle záchranářů laviny z prachového sněhu, kdy hrozí rychlé udušení.

Členové Horské služby nezasahují v lavinových svazích Jeseníků příliš často. Poslední ostrý zásah měli před desíti lety, kdy zachraňovali v lavině uvízlou dívku. Jejich pomoc však přišla pozdě. Dívka pád laviny bohužel nepřežila.

Krkonoše

Lavinové nebezpečí v Krkonoších po přívalech sněhu v minulých dnech vzrostlo z druhého na třetí stupeň pětibodové stupnice. Od konce prosince se sněhová vrstva na hřebenech téměř zdvojnásobila a nyní na nich leží asi 110 centimetrů sněhu.

"Na závětrných svazích utvořil vrstvy o síle až pěti metrů, které by se mohly utrhnout," řekl pracovník špindlerovské Horské služby Ludvík Strejček. Turisté by do lavinových lokalit vstupovat neměli.

Tatry

Velké nebezpečí pádu lavin vyhlásilo včera slovenské Středisko lavinové prevence v Jasné ve vysokohorském terénu Západních a Vysokých Tater. Čtvrtý stupeň z pětidílné stupnice zde platí po mírném oteplení a nadílce nového sněhu. Podle pracovníka střediska Juraje Setteye je sněhová vrstva v současnosti pouze slabě zpevněná. "Je velká pravděpodobnost uvolnění lavin už při malém mechanickém zatížení," řekl.

Zejména na východních a jižních svazích se předpokládá samovolný výskyt středních a velkých lavin, které mohou zasáhnout údolní turistické trasy. "Ve Vysokých a Západních Tatrách nedoporučujeme vstup do dolin," upozornil Settey.

Pád laviny ve Velké Studené dolině ve Vysokých Tatrách si v úterý vyžádal život osmatřicetiletého českého horolezce. Lavina jej zachytila společně s kolegou, když sestupovali ze Zbojnické chaty na Hrebienok. Jeho kolegovi se podařilo z laviny vyprostit a přivolat pomoc. Pátrání po pohřešovaném však ztěžovalo husté sněžení a silný vítr.