Krkonoše jako na dlani

Rozhledna Žalý

Otevřeno 10 až 16 hod. Vstupné 10 Kč dospělí, děti 5 až 12 let polovic. Za velmi špatného počasí zavřeno. Vstupenku si koupíte přímo v rozhledně nebo v protějším bufetu, kam si můžete zaskočit na horký čaj, teplý párek či na sušenku.



Kde se najíst a nakoupit

Dole u parkoviště je solidně zásobený obchod s potravinami. Jen pozor na otevírací dobu, která není zcela pravidelná. Na sjezdovce je nejlepší zaskočit na oběd či na výborné jídlo po lyžování do romantické Möhwaldovy boudy. Sjeďte přibližně do třetiny červené sjezdovky a zahněte doprava na úzkou stezku do lesa. Pozor - koryto stezky bývá zmrzlé a uježděné.



Jak k lanovce

Parkovat lze pod lyžařským areálem. Nejjednodušší je dojít několik desítek metrů pěšky k přibližovací tatrapomě, kde si u pokladny koupíte permanentku, vytáhnout se nahoru a sjet na stanici sedačkové lanovky.



Za kolik lyžovat

V hlavní sezoně stojí celodenní permanentka pro celý Ski areál Herlíkovice 400 Kč (děti 250 Kč), dopolední od 8 do 12.30 300 Kč (200 Kč), odpolední od 12.30 do 16 hodin 250 Kč (190 Kč). Večerní lyžování od 18 do 21 hodin 150 Kč.