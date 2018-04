Krkonoše letos čekají milion běžkařů, čeká na ně 700 kilometrů tratí

Tipy na výlety Tipy na výlety na běžkách Z Benecka na Horní Mísečky a Žalý (20 km)

Po turistické lyžařské trase se vydáte z Benecka od objektu Bellevue na Rovinka, místo prvního občerstvení pak odbočíte vlevo směrem na Farmu Hucul. Na konci rovinky odbočíte vpravo a budete stoupat na Horní Mísečky. Z lyžařského stadionu na Horních Mísečkách sjedete po plynovodu kolem Harrachovy skály na Třídomí a na Rovinka. Vystoupáte na Jánský vrch a po značené lyžařské cestě kolem hotelu Bára na vrchol Žalý. Cestou jsou nádherné výhledy do údolí a na Kotel. Vystoupejte na rozhlednu. Krásný výhled vám bude odměnou za namáhavější výstup. Zpět sjedete k hotelu a dále po žluté na parkoviště. Tip: na Horních Mísečkách využijte běžecké lyžařské okruhy pravidelně upravovaných běžeckých tratí. Okolo Černé hory (25 km)

Z Pece pod Sněžkou vyjedete lanovkou na Hnědý vrch. Po upravené lyžařské cestě se vydáte směrem k Lesní boudě, za níž pak přijedete na Krkonošskou magistrálu, která vás dovede až ke Kolínské boudě. Zde pojedete rovně k Černé, Sokolské a Zinneckerově boudě. Po černohorské silnici dojedete na značenou lyžařskou turistickou cestu, po které objedete celou Černou horu a napojíte se u Kolínské boudy na Krkonošskou magistrálu. Po Javorské cestě sjedete do Pece pod Sněžkou. Z Horní Malé Úpy do Svobody na Úpou, (17 km)

Z parkoviště na Horní Malé Úpě se vydáte po turistické lyžařské trase ke kostelu, odbočíte vlevo a přes Cestník podél státní hranice sjedete nad Horní Albeřice a pokračujete na Rýchory. Z rozcestí Kutná sjíždíte do Svobody nad Úpou. Tipy na sněžnice a skialpinismus Sněžnice

Špindlerova bouda - Luční bouda -Špindlerova bouda (12 km)

Po cestě Česko-polského přátelství, podél tyčového značení, dojdete nad Malým Stawem na křižovatku turistických cest, kde odbočíte a Jantarovou cestou dojdete na Luční boudu. Zpět půjdete po zimní cestě přes Stříbrné návrší na Špindlerovu boudu. Skialpinismus

Skialpové trasy jsou okruh, jež lze kombinovat i s ostatními turisticky značenými trasami a s ostatními cestami a nelesními plochami v 3. a 2. zóně KRNAP. Špindlerův Mlýn a okolí:

Svatý Petr - po sjezdovce Stoh - po modré Cesta úbočím Stohu (Klínová cesta) - Klínové boudy - po zelené k Chalupě na rozcestí - dále po červené k Výrovce - po zelené Dlouhým dolem - Svatý Petr. Pec pod Sněžkou a okolí

Pec pod Sněžkou - po červené výstup do Modrého dolu - zimní tyčovaná cesta Modrým dolem k Výrovce - po zelené přes Richterovy Boudy sjezd - Pec pod Sněžkou (varianta s odbočkou na červenou na rozcestí U Richterových bud do Zeleného dolu nebo na červenou Železnou stezku). Rokytnice nad Jizerou a okolí

Hoření Domky - výstup po modré sjezdovce - dále po modré značce na rozcestí Zadní Plech - po žluté na Krakonošovu snídani - po modré výstup na rozcestí U Čtyř pánů - po zelené - Růženčina zahrádka - po červené do Kotelského sedla. - varianta 1: tyčovaná cesta - Lysá hora - po sjezdovkách sjezd do Rokytnice. - varianta 2: po červené sjezd na Dvoračky, odtud sjezd po značených cestách do Rokytnice nad Jizerou nebo přes Vlčí hřeben.