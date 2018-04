Krkonoše a Polsko spojí běžecké stopy

"Na projektu pracujeme druhým rokem, dohodli jsme se už s polskými kolegy i ochránci přírody," uvedl Ivan Hendrych ze sportovního areálu v Harrachově. Tím však plány nekončí. "Dalším krokem je spojení Krkonoš a Jizerských hor. Z Polska by totiž stopy mohly vést znovu do Čech a na Jizerce se napojit na běžeckou magistrálu," míní starosta Harrachova Václav Cajthaml.

K propojení tras zatím chybí schválit umístění nových turistických hraničních přechodů. Mluvčí generálního ředitelství cel Ivana Bednářová sdělila, že z české strany jsou nové přechody schváleny. "Čekáme na potvrzení polských úřadů," dodala mluvčí. S propojením běžeckých tras ochránci přírody souhlasí. "Velká část hranice s Polskem sice vede přes přísně chráněné rašeliniště Jizery, ale pro hraniční přechod jsme vybrali místo, kde přechod už jednou byl. Od šedesátých let ho však nikdo neudržoval a nyní ho musíme obnovit," uvedl vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jiří Hušek. Domnívá se, že propojování české a polské strany hor by mohlo pokračovat dál na Frýdlantsko: "Nejde jen o to, abychom vytvářeli další stovky kilometrů běžeckých tras. Důležitější je, že terény po obou stranách hranic se mnohde výborně doplňují - některé jsou vhodnější pro sjezdaře, jiné pro běžkaře. Na Frýdlantsku však sjezdovky nejsou, kdežto za hranicemi ano. Proč by se nemohly doplňovat?"