Krkonoše a Jizerky: Sněhu je stále málo, lyžovalo se i na trávě

"Pěkné lyžování bez problémů," shrnul své víkendové zkušenosti Petr Hanč z areálu Aldrov ve Vítkovicích. Dvě kvalitně upravené sjezdovky vysněžené technickým sněhem našli ve sportovním areálu i návštěvníci Harrachova. "Ale černou a modrou sjezdovku jsme raději uzavřeli. Byly samý led," poznamenal Milan Goč ze sportovního areálu. "Lyžaři se přesunuli hlavně na Červenou sjezdovku u dvousedačkové lanovky a tam se vytvářely až pětadvacetiminutové fronty." Podle Goče ovšem potřebují nový příděl přírodního sněhu už i harrachovské sjezdovky. "V posledních dnech je vysoká vlhkost vzduchu a to je pro umělé zasněžování špatné. Mrzne a přitom prší. Takže i z vodních kapek, které letí ze sněhových děl, vzniká na svazích místo umělého sněhu spíše led," dodal Goč. Kombinace trávy, hlíny, kamení a zledovatělého sněhu nejenom lyžařům bere požitek z poklidné jízdy, ale ničí i jejich lyže. "V posledních dvou týdnech si u nás lyže půjčují i turisté, kteří si na hory přivezli vlastní. Nechtějí si je totiž zničit," potvrdil Michal Jakubů z rokytnické půjčovny lyží JPK. "Lyže na zledovatělých a vydřených sjezdovkách samozřejmě trpí - klienti nám je občas vracejí s olámanými hranami nebo potrhanými skluznicemi. Ale ještě se nám nestalo, že by někdo nechtěl škodu na lyžích zaplatit." Podle Jaroslava Roslera z harrachovské stanice horské služby nebyly zledovatělé tratě příčinou většího množství úrazů, než je o víkendu běžné. "Dva těžké úrazy jsme tu sice měli, ale ani v jednom případě za to nemohla sjezdovka. Lyžaři prostě přecenili své síly a nesoustředili se dostatečně na jízdu," doplnil Goč. Nedostatek sněhu neodradil lyžaře ani od cesty do Jizerských hor. "Byl to normální lyžařský víkend: vleky jezdily ve všech střediscích, úrazy byly v normě a podmínky pro běžkaře jsou ještě stále dobré," uvedl Pavel Kudrna z bedřichovské stanice horské služby.