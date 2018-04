Krkatá bába: unikát, který respektovali i stavitelé Hitlerovy dálnice

Stává se často, že překvapivě hezké zážitky si člověk odnáší z návštěvy míst, kde není zdánlivě vůbec nic zajímavého. Platí to v plné míře pro malou oblast mezi Tišnovem a Černou Horou, kde byla sníženina Boskovické brázdy v důsledku kerných pohybů zemské kůry vyzdvižena a má dnes charakter málo osídlené vrchoviny. Nejvýraznějším krajinným prvkem je zde klikatící se údolí říčky Lubě – ideální místo pro netradiční výlet pěšky nebo na kole.

Přes lávky a brody

Nejlépe dostupným východiskem do údolí Lubě je vesnice Újezd u Černé Hory ležící jen 2 km od velmi frekventované a co se týče bezpečnosti provozu neblaze proslulé silnice Brno – Svitavy. Zatímco po hlavní silnici sviští jedno auto za druhým, v Újezdě kousek vedle je naprostý klid a začíná tu opuštěný venkov.

Modrá turistická značka na kopečku míjí hezký, bíle svítící újezdský kostelík a hned z návsi sestupuje krátkým bočním údolím k říčce Lubě. Místo soutoku se jmenuje Ve Žlebě a oblíbili si ho hlavně chataři a v létě i táborníci. Místo pro romantiku jako stvořené.

Klikatícím se údolíčkem vedou turistické značky i značené cyklotrasy. Povrch cest je ovšem nezpevněný a místy dost přírodní, takže mnozí cyklisté budou za vlhkého počasí asi hodně nadávat. Blátivé úseky jsou časté. Vzrušujícím zpestřením mohou být za vyššího stavu vody četné brody, u nichž mnohde chybí lávky pro pěší. A pokud existují, nejsou zrovna vždy v použitelném, schůdném stavu. Je třeba počítat s jarním broděním studenou vodou.

Zakletá Krkatá bába

Červená turistická značka směřuje od rozcestí Ve Žlebě proti proudu svižně tekoucí říčky, která se vine a klikatí malebným zalesněným údolíčkem. Po necelých třech kilometrech se vpravo ve svahu objeví načervenalé slepencové skály ve tvaru zaoblených pyramid a kousek za nimi vysoko nad cestou strmé skalisko zakončené 2,5 m vysokým útvarem v podobě lidské hlavy na dlouhém krku. Lidová fantazie mu dala přiléhavý název Krkatá bába.

Vesnice Lubě Krkatá bába

Kromě hlavy na bábě rozeznáte dlouhý krk a při troše fantazie i nos a oči. Zdola od cesty tohle ovšem vidět není, je třeba se po strmých kozích stezkách vyškrábat nahoru a prohlédnout si skálu zblízka. Terén je ale hodně vzdušný! Hezkou podívanou bohužel trochu ruší větve okolních stromů a pokroucená borovice, která se sklání přímo na hlavu báby. Přírodní památka je výjimečná nejen neobvyklým tvarem, ale i horninovým složením. Skálu totiž tvoří načervenalý permský slepenec, což je materiál, který netvoří žádná jiná skaliska na Moravě.

Krkatá bába je známá už téměř tisíc let, zmínka o ní se nachází v zakládací listině Opatovického kláštera z roku 1073. Podle jedné z lidových pověstí jde o krásnou, ale zrádnou nevěstu, kterou kdosi zaklel během svatby. Druhá verze hovoří o zakleté staré čarodějnici se stádem ovcí (skalních pyramid), kterou proměnila v kámen jiná konkurenční čarodějnice při sporu o využívání okolních luk k pastvě dobytka a sběru bylin.

Krkatá bába

Dálniční čtyřmostí nad Krkatou bábou

V dubnu roku 1939 se započalo v Boskovické brázdě se stavbou říšské, lidově řečeno Hitlerovy dálnice, která měla spojit města Vídeň a Vratislav a navázat na systém autostrád v Prusku a Rakousku. Stavba trvala tři roky a z plánovaného projektu 320 km byl rozestavěn 85 kilometrů dlouhý úsek od Městečka Trnávky po Opatovice u Rajhradu.

Dálniční těleso mělo přetínat mostem také údolí Lubě a to přímo v místě, kde se tyčí Krkatá bába. Tím by se ale skalní útvar naprosto znehodnotil a pokud by nebyl stržen, octnul by se přímo pod betonovým mostem. Říšským projektantům však kupodivu nebyl osud skály lhostejný, a přestože tehdy žádná státní ochrana této přírodní lokality neexistovala, vymysleli velmi neobvyklé řešení – navrhli vést dálnici nepřirozeně tak, že jednotlivé jízdní směry od sebe oddělili a pro každý směr navrhli samostatné mosty. V koridoru mezi nimi o šířce až 140 m se měla tyčit dominantní Krkatá bába. Dokonce se uvažovalo o vyhlídkové terase z dálnice do údolí, k níž by vedl chodníček od 300 metrů vzdáleného odpočívadla.

Údolí Lubě Krajina nad údolím Lubě

Dálniční dvojmostí nad údolím Lubě mělo pokračovat i přes paralelně tekoucí Hlubocký potok, takže by to bylo ve skutečnosti unikátní čtyřmostí. Z plánovaného projektu se dochovaly drobné zemní práce a pozůstatky staveniště na obou předmostích západní mostní větve. Situaci v terénu názorně ukazuje tabule naučné stezky.

Dlužno podotknout, že přes Krkatou bábu má po tělese bývalé Hitlerovy dálnice v budoucnu vést rychlostní komunikace R43. Bude jistě zajímavé sledovat, jak si stavitelé poradí s Krkatou bábou.

Nejmenší hrad na Moravě

Krkatá bába však není jediným pozoruhodným cílem v dané oblasti. Severně odtud stojí za návštěvu nová rozhledna nad obcí Žernovník z léta 2014. Stojí na místě starého vodojemu a je z ní krásný rozhled do severní části Boskovické brázdy zvané Malá Haná, z níž vystupují dva dominantní oblé kopce Malý a Velký Chlum.

Boskovická brázda z rozhledny nad Žernovníkem Zřícenina Trmačov

Opačným jižním směrem se při trase modré turistické značky u vesnice Hluboké Dvory na okraji lesa ukrývá zřícenina Trmačov. Na první pohled je zřejmé, že nestojí na žádném kopci a nejedná se tudíž o typický hrad, ale něco mezi hradem a tvrzí. Zachovalo se torzo zděné válcové věže (bergfrit) a jinak téměř nic, jen hluboké okružní příkopy. Trmačov bývá označován jako nejmenší hrad bergfritového typu na Moravě.

Z Trmačova pokračuje modrá značka k velkému partyzánskému památníku z roku 1946, který připomíná odbojovou činnost 3. úderné roty generála Luži na Tišnovsku v letech 1944-45. Památník se zrovna opravuje a zřejmě se chystá na květnovou oslavu konce druhé světové války.