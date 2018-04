Krize na severním pólu: polárníky zdržuje vysílený horolezec

Trasa expedice k severnímu pólu

Od začátku cesty, kdy Petr Horký a Miroslav Jakeš dorazili vrtulníkem na základnu Barneo, uplynulo 5 dní. Celou dobu mají velkou smůlu na špatné počasí.

Po dlouhém čekání na přesun na Barneo je severní polární kruh přivítal silným větrem, šedesátistupňovými mrazy a negativním driftem (proudění ledovce).

Miroslav Jakeš říká: "Takové podmínky jsem ještě při cestě na severní pól nikdy nezažil!" A to byl na točně už pětkrát.

Navíc české polárníky citelně zdržuje nesoběstačný Jihoameričan. Je to ekvádorský horolezec Pepe Jijón, který jako první Jihoameričan zdolal Mount Everest. Na severní pól plánoval jít sólo a na severní polární kruh jej vysadili stejným vrtulníkem jako Petra Horkého a Miroslava Jakeše.

Jijón se ale nemůže od české dvojice odpojit a jít samostatně, protože podcenil situaci.



Režisér dokumentů Petr Horký

"Ten borec není ani schopen držet žádné tempo, on si vůbec neví rady. Ve finále je to tak, že my ho zachraňujeme!" líčí Petr Horký.

"Pomáháme mu vézt asi patnáct kilo jeho osobních věcí. Společně mu pomáháme stavět a balit stan, navigujeme a on se snaží jít s náma. Bohužel není schopen ani udržet naše tempo," popisuje Petr podmínky, za jakých se s Miroslavem Jakešem blíží k severnímu pólu.

"Problém je v tom, že my máme oblečení na období ´klidu´, když stavíme stan a nejsme ve výrazném pohybu, a pak máme oblečení na rychlou chůzi, když jsme na cestě. Nemáme oblečení na to, abychom šli pomalu a přizpůsobovali se pomalému tempu, takže jsme nuceni dělat zastávky a na Pepeho čekat."



Polárník Miroslav Jakeš

"Pokud bychom tady Pepeho nechali samotnýho, tak zahyne. Kvůli nám je zase nucen jít svoje maximum. Bohužel zatím není k dispozici helikoptéra, která by ho vyzvedla. Takže zůstává s námi," hlásí Petr Horký ze severního polárního kruhu.

I přes komplikace ale čeští polárníci plánují dojít na severní pól v daném termínu, tedy v neděli 13. dubna. V tuto chvíli mají za sebou přibližně 80 kilometrů z celkového počtu 200 km k pólu.



Expedice vodka Amundsen - severní pól 2008 Dobrodruh a režisér dokumentárních a cestopisných filmů Petr Horký míří na severní pól. Spolu se zkušeným polárníkem Miroslavem Jakešem hodlá během dvaceti dnů dojít k cíli dvousetkilometrovou trasou, kterou se kdysi vydal slavný horolezec Reinhold Messner. Horký, který plánuje během expedice natočit dokumentární film, chce na místo přinést DVD s cimrmanovskou hrou Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem a také láhev vodky Amundsen na paměť legendárního norského polárníka, který na severním pólu nikdy nebyl.