Křivořezání, Noir Film Festival a další akce na Křivoklátě

Každý rok mají umělecká díla jiný motiv – jednou to byly staré pověsti české, loni zase alchymistické téma s ústřední postavou Edwarda Keleyho, šarlatána (a možná i trochu alchymisty), který žil na dvoře Rudolfa II. Hlavní role při letošním Křivořezání připadne Filipině Welserové, tajné choti arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského.

Krásná kupcova dcera

Návštěvu Křivoklátu spojte s výletem k rozhledně na Velké Bukové.

Filipina Welserová byla půvabná dcera bohatého kupce z německého Augšpurku. S budoucím manželem se zřejmě seznámila ve svém rodném městě při státnické návštěvě tehdejšího císaře Karla V. Psal se rok 1547, z obou stran to byla láska na první pohled a ani jedna rodina z ní neměla radost. V lednu 1557 se ti dva tajně vzali na zámku Březnice a žili spolu na hradě Křivoklátě, kde také přišly na svět jejich děti. Od chvíle, kdy Filipina poprvé prošla hradní bránou a do lehce ponurých zdí vnesla světlo a ducha renesance, prý letos uplynulo právě 455 let.

Křivořezání není jen dřevo

Těšit se můžete také na noční kostýmované prohlídky hradních interiérů, speciální komentované prohlídky výstavy dřevořezeb z uplynulých ročníků, při nichž budou průvodci po svých dílech samotní řezbáři, a také prohlídky, přibližující podivuhodný příběh Filipiny Welserové. V pátek 7. srpna večer bude na horním nádvoří hradu uvedena premiéra muzikálu Modrá krev, která přiblíží osudy Filipiny a Ferdinanda II. Tyrolského.

Muzikál pak bude předzvěstí Rytířských kratochvílí Filipiny Welserové – velkolepých renesančních slavnosti, kterými o víkendu 8. a 9. srpna vyvrcholí jubilejní 20. ročník Křivořezání. Čeká vás dobový průvod dvora Filipiny a Ferdinanda provázený maskami v benátském stylu, rytířský turnaj o růži, kejkle, divadlo, hudba a tanec, renesanční kuchyně s vybranými lahůdkami a ohňová show s hořícími kmeny stromů. Pro děti je připravena soutěžní renesanční stezka, nedělní večer pak završí druhá muzikálová premiéra.

Pokud se na Křivoklát vypravíte v sobotu 8. srpna, můžete jet zvláštním parním vlakem; z Prahy-Braníka vyjíždí v 9.14 ráno, na zpáteční cestu se vydává v 15.05 z Lužné u Rakovníka.

Noir Film Festival opět na Křivoklátě

Noir Film Festival, trochu jiná filmová přehlídka, se poprvé konal v srpnu 2013 na hradě Kokořín.

Přestože na definici filmů ve stylu noir si už vylámal zuby nejeden odborník i fanoušek, mají tato díla svou diváckou přehlídku – Noir Film Festival. „Trochu jiná“ filmová přehlídka se poprvé konala v srpnu 2013 na hradě Kokořín, další ročníky se však přesunuly na dnešní místo, na královský hrad Křivoklát. Proběhne od čtvrtka 20. do neděle 23. srpna a nevšední kulturní zážitky můžete spojit s výlety do krásné přírody Křivoklátska – třeba do zdejších hlubokých lesů, po trase naučné stezky U Eremita, k rozhledně na Velké Bukové anebo k nádherným vyhlídkám do údolí Berounky.