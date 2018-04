Křivoklátsko: sedm divů světa v Česku

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Zdice, Vraní skála

Do Zdic jezdí z Prahy vlaky každou chvíli. K pokoření Vraní skály se nabízí rovněž autobusová linka z Berouna do vesnice Svatá (odj. 9.35), vzdálené cca 2 km od vyhlídky. Skryje, Týřov, Skryjská jezírka

Nitro málo osídlené oblasti Křivoklátska je veřejnými dopravními prostředky velmi špatně dostupné. Vlakem se dostanete do Roztok u Křivoklátu, což je od popisovaných lokalit Týřova a Skryjských jezírek docela daleko (cca 12 km). Do Skryjí se dostanete jenom autobusem, v sobotu pouze z Rakovníka (8.30), v sobotu a v neděli i z Berouna (9.35), avšak až od 1. dubna. MAPY

1 : 50 000 KČT č. 33 – Křivoklátsko a Rakovnicko

1 : 50 000 KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko