Křivoklát není nakřivo!

MŮŽE SE HODIT... * Křivoklání bude probíhat 25. a 26. října od 10 do 17 hodin na hradních nádvořích. * Vstupné: dospělí 150 korun, důchodci a studenti 100 korun a děti do 15 let 50 korun, rodinná vstupenka 350 korun a děti do výšky meče (přibližně 110 centimetrů) zdarma. * Otevírací doba: Hrad je otevřen v říjnu denně mimo pondělí od 9 do 15 hodin, v listopadu a v prosinci v tutéž dobu, ale pouze v sobotu a v neděli. * Běžné vstupné: dospělí 70 korun, děti, studenti a důchodci 40 korun. Na velkou věž se lze podívat pouze za příznivého počasí s minimálně dalšími devíti osobami, a to za 30 korun, děti 20. * Kontakt: tel. 313 558 120, www.krivoklat.cz