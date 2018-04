Pražskou kancelář vyměnila za manžela a 380 krav na Novém Zélandu

„Hned po vystudování střední školy se sportovním zaměřením mi byla nabídnuta práce v kanceláři v Praze-Motole. Musím říct, že ta práce byla fajn, zaplatilo mi to účty a nebylo to nijak náročné. Ale už tehdy mi bylo jasné, že to nechci dělat do konce života,“ vypráví Kristina, která dnes žije v oblasti Okoroire na Novém Zélandu. „Jednoho dne jsem zašla do agentury, zažádala o víza a za pár měsíců jsem cestovala na druhý konec světa.“

Láska na první pohled

Samotné začátky u protinožců nebyly jednoduché. Neuměla dobře anglicky a s prací na farmě neměla vůbec žádnou zkušenost. I přesto říká, že od prvního dne věděla, že tohle je něco, co ji bude bavit po celý zbytek života.

„Začínala jsem tak, že jsem krmila telátka. A bylo to fajn, protože práce na farmě je včetně ubytování i stravy. A ještě si vyděláte 500 až 600 novozélandských dolarů týdně,“ říká Kristina. Po několika měsících práce na farmě se do svého šéfa zamilovala a začali spolu chodit.

Dnes jsou již manželé a o farmu se starají společně dál. Vstávají denně kolem čtvrté hodiny ráno, aby se stihly nahnat krávy na ranní dojení. Pak teprve jdou na snídani. Po snídani následuje příkrm krav, práce na farmě, údržba. Odpoledne dojí znovu a večer kolem šesté končí jejich pracovní den. „Tato práce je ovšem sedm dní v týdnu 365 dnů v roce,“ poznamenává Kristina Tupou.

Mléko obchodují ve formě prášku

Ročně vyprodukují kolem 170 tisíc kilogramů mléčného prachu, přičemž 10 litrů mléka odpovídá jednomu kilogramu mléčného prachu. Na Novém Zélandu se totiž obchoduje s mlékem ve formě prášku.

„Mléko od nás z farmy sice odchází jako tekutina, ale firma, která ho od nás kupuje, jej přetvoří na prach, což je protein a tuk,“ vysvětluje zkušená farmářka. Mléko se pak podle jejích slov případně zase rozředí pro další potřebu prodeje.

Výdělečný byznys

Cena mléka mezi farmáři a klienty se pohybuje mezi pěti a osmi novozélandskými dolary za kilogram mléčného prachu.

Farmařením na Novém Zélandu se však dají vydělat slušné peníze. Pokud uvažujete o změně životního stylu a rádi byste si také otevřeli farmu na druhé straně světa, podívejte se na nový díl pořadu Novozélandský sen. Kristina Tupou prozrazuje další detaily, které tento byznys obnáší.