Kréta: ostrov, kde se zastavil čas

Cykloturistika na Krétě Ostrov je protkán kvalitními asfaltkami, přesto je lepší mít trekové nebo horské kolo. Vlastní kolo Pokud chcete jezdit na svém vlastním bicyklu, počítejte s cenou kolem 1000 Kč za jeho leteckou přepravu. Kolo musíte zabalit do krabice, kterou dostanete v každém dobrém cykloservisu. Půjčení kola Druhou možností je půjčit si kolo přímo na ostrově. Tento servis zajišťují spíš jednotlivé hotely, obvyklá cena je kolem 5 eur/den. Kvalita hotelových bicyklů je ovšem značně kolísavá. Kdy a kam na výlet Nelze doporučit cyklovýlet na Krétu v ­létě. Vhodnější jsou období jara a ­podzimu, kdy nepanují taková vedra.

K nejvyhledávanějším – a také méně náročným – trasám patří ty podél západního pobřeží. Trénovanější sportovci by se měli vydat i do hor ve vnitrozemí a užívat si neustálého stoupání, klesání a překrásných výhledů z horských silnic.