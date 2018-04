Kréta: dlouhé pláže, skalnaté zátoky i palmy

Raritou jsou náhorní plošina Lassithi se stovkami větrných mlýnů a nejdelší soutěska v Evropě Samaria na západě ostrova.

Na Krétě jsou ovšem také úrodná údolí a horská políčka s olivovníky a citrusovníky, malebné vesničky i osamělé zátoky. Kréta má nádhernou přírodu. Historie tohoto ostrova je naprosto úchvatná. Mínójská kultura zanechala pozůstatky v mnoha částech ostrova a archeologické muzeum v Heraklionu má nejucelenější sbírku minojského a krétského umění na světě.

Člověk může navštívit Krétu mnohokrát a má zde stále co objevovat. Stojí za to si půjčit auto a navštívit některou z krétských vesnic v hornatém vnitrozemí. Člověk má pak pocit, jako by objevil svět před několika desetiletími.

Nejkrásnější oblasti

Georgioupolis - přibližně v polovině cesty mezi Chanií a Rethymnonem se nachází vesnička Georgioupolis. Leží na začátku nejdelší písečné pláže ostrova a je obklopena eukalypty. Do Rethymnonu (25 km), Chanie (40 km) a Heraklionu (110 km) je dobré linkové spojení. Z vesničky Kavros s několika tavernami, barem a obchodem se suvenýry lze podniknout pěknou procházku po pláži do Georgioupolis (asi čtyři kilometry) nebo ke sladkovodnímu jezeru v horách (asi sedm kilometrů).

Platanias, Adelianos Kampos, Missiria - malé vesničky s několika bary a tavernami leží asi 5–7 km východně od města Rethymnon. Místní pláže jsou písečné a oblázkové, místy s kameny. Spoje jsou do Rethymnonu zajištěny pravidelným linkovým autobusem.

Rethymnon - třetí největší město Kréty, které představuje zajímavou směsici kultur, ovlivněnou dlouhými lety benátské a turecké nadvlády. Dominantou města je benátská akropole „fortezza“ s velkou mešitou překlenutou mohutnou kupolí. Jsou zde dlouhé písečné pláže se vstupem do moře částečně pokrytým kamennými platy.

Bali - původní rybářská vesnička Bali leží mezi městy Heraklion a Rethymnon (dobré autobusové spojení). Postupem času se Bali stalo známým turistickým střediskem. Podél skalnatého pobřeží se táhne menší oblázkovo-písečná pláž, v okolí Bali najdete mnoho zálivů a míst vhodných ke koupání.

Gouves - malé letovisko s restauracemi, bary, tavernami, obchůdky a velkou písečnou a oblázkovou pláží se nachází asi 19 km východně od Heraklionu. Pravidelné spojení linkovým autobusem do Heraklionu, středisek Chersonissos nebo Aghios Nikolaos.

Analipsis - malé středisko vhodné pro klidnou dovolenou je vzdáleno 23 km od Heraklionu a asi pět kilometrů od Chersonissos (pravidelné spojení linkovým autobusem). Pláže zde jsou jak oblázkové, tak i skalnaté a písečné. Ve vesničce Analipsis je několik taveren, restaurací, obchůdků a barů.

Chersonissos - vzdálený 26 km východně od Heraklionu a nacházející se v zálivu Malia, vyrostl v posledních letech z malého rybářského městečka v oblíbené a pulzující prázdninové středisko.

V přístavu s malou promenádou, která má nezaměnitelnou, typicky řeckou atmosféru, jsou četné kavárny, obchody, butiky a nákupní střediska. Klidné letovisko Anissaras s několika tavernami a s písečnou pláží, přecházející místy ve skalnaté pobřeží, je vzdáleno asi 2,5 km.

Stalis - živé turistické středisko s jednou z nejhezčích písečných pláží na severovýchodním pobřeží Kréty se nachází mezi dvěma největšími letovisky na Krétě – Chersonissem a Malií, 32 km východně od Heraklionu. Pravidelné spojení linkovým autobusem do Heraklionu, středisek Chersonissos, Malia nebo Aghios Nikolaos.

Kokkini Hani - známé a vyhledávané letovisko (v překladu znamená „červený hotel“) na severním pobřeží východně od hlavního města Heraklion. Zdejší pláže jsou převážně písčité s pozvolným vstupem do moře, najít zde můžete i pláž oblázkovou nebo kamenitou. V nedaleké vesnici Anopolis nad letoviskem se konají krétské večírky a dále je zde vodní park Water City, odkud je krásný výhled do kraje, na Kokkini Hani a moře.