Pestrá dovolená na Krétě: pláže, taverny, obří tobogany i skanzen

Pláž v Chersonissosu je až neuvěřitelně dlouhá a pestrá. Na některých místech se promenáda prudce láme a mezi vlnami a příkrým svahem je jen pár metrů jemného písku. O kousek dál padají skaliska rovnou do moře a za další zátočinou leží až překvapivě rozlehlá pláž, plynule navazující na chodník.

Zvláště rodiny s dětmi ocení, že vstup do moře je velmi pozvolný. Někdy však pofukuje silnější vítr, což v letním parnu není na škodu, ale také se zvedají vlny. A na některých místech z moře vystupují skály a pod hladinou jsou kameny. Ale žádný strach, písek jednoznačně převažuje.

Hlavní část promenády lemují restaurace, taverny, bistra, zmrzlinárny a samozřejmě i malé obchůdky s méně, či více vkusnými suvenýry.

Na konci sezony padají ceny

Nejatraktivnější podniky jsou přímo nad mořem. Takže při pochutnávání si na rybách nebo pizze můžete pozorovat bouřlivý příliv, nebo líně se pohupující vlny, to podle momentálního "rozpoložení" moře.

Oproti loňsku se ceny prakticky nezměnily, nebo jen minimálně. Třeba pivo se tady nabízí od 1,5 eura, ale není to obvykle celý půllitr, velké pivo mívá 0,4 litru.

Restauratéři se předhánějí v tom, aby k nachystaným stolům přilákali právě vás. A tak záleží jen na vaší chuti, jestli si dáte jednodušší pokrm za pár eur, nebo honosnější menu za desítky eur.

Celkový pohled na Chersonissos s typickými krétskými horami, které se tyčí nad mnoha letovisky.

Ceny se mění především po prázdninách. Z čistě finančního hlediska se rozhodně vyplatí sem vyrazit třeba v září, nebo až na přelomu září a října. S blížícím se koncem sezony se v restauracích zlevňuje prakticky každý den, ceny doslova padají dolů.

Po dobrém obědě se můžete projít třeba po dlouhém mole, které vytváří umělou zátoku, a prohlédnout si kolébající se bárky i luxusní čluny. A je odtud i hezký pohled na pláž s promenádou a restauracemi, jakoby se vznášejících nad mořem.

Na Krétě bývá větrno a zvedají se vlny. Přístav v Chersonissosu, kde vedle sebe kotví luxusní jachty i obyčejné bárky.

"Značkové" zboží za pár eur

Chersonissos ožívá nejvíc po setmění. Největší ruch se kromě promenády Beach Road podél moře soustředí o pár desítek metrů dál na hlavní obchodní třídu. Táhne se několik kilometrů a jsou na ní další desítky obchodů, restaurací, kaváren nebo půjčoven aut, motorek či čtyřkolek. Na úzkém chodníku korzují davy turistů.

Ceny v obchodech jsou velmi příznivé, což platí i pro světoznámé značky, jen dlužno dodat, že to jsou v drtivé většině falzifikáty. Například dámské dvoudílné plavky Ralph Lauren vyjdou už na 15 eur, podobně "značkové" sluneční brýle na pět eur. Když budete mít štěstí, tak ještě méně.

Pokud vás omrzí obcházení obchůdků, vydejte se na procházku po tomto letovisku. Chersonissos byl původně římský přístav, což dokládají například zbytky římské kašny ze 3. století na náměstí. Pro romantické povahy může být příjemné toulání uličkami městečka, které propojují obě rušné třídy.

Pobřeží Kréty je velmi členité a atraktivní. Nejatraktivnější restaurace se nacházejí hned nad mořem.

Obří tobogany i dětské klouzačky

Za návštěvu rozhodně stojí místní akvapark Star Beach Water Park ve východní části letoviska, kam dojdete v pohodě pěšky. Výhodou je, že vstup do vodního světa je zdarma. Platí se jen za vybrané atrakce, například za bungee jumping, obří tobogany, projížďku na vodním skútru nebo plachtění za motorovým člunem. V případě zájmu si připravte desítky eur. A pokud si v akvaparku dáte i něco k pití, poobědváte a necháte třeba své přítelkyni ve vlasech vyrobit africké copánky, může takový celodenní pobyt vyjít i na víc než sto eur.

Také tato klouzačka je zdarma. V rozsáhlém aquaparku Star Beach je několik bazénů a nechybí ani umělý vodopád.

Naproti tomu za jednoduché dětské atrakce, jako jsou třeba skluzavky, se neplatí nic, takže je to ideální místo pro rodiny s malými dětmi. Areál je navíc značně rozlehlý. K dispozici je několik bazénů včetně brouzdališť pro nejmenší i "skalnatá" zákoutí s padající vodou.

Za lehátko a slunečník počítejte s pěti eury. Ale například na malých plážích, kterých je podél členitého pobřeží v okolí Chersonissosu několik, je totéž za čtyři eura. Zato na veřejných plážích u luxusních hotelů můžete zaplatit až 10 eur.

Pro malé děti jsou atrakce ve Star Beach zdarma.

Zpátky do krétské historie

Pokud se vydáte ještě o kousek dál po pobřeží, narazíte na skanzen Lychnostatis, unikátní přírodní muzeum. Určitě se vyplatí utratit pár eur a vstoupit dovnitř.

Napřed projdete zahradou s tradičními krétskými plodinami a bylinkami včetně hroznového vína nebo subtropických ovocných stromů. To nejzajímavější začíná potom. Přenesete se totiž do historie a vstoupíte do typických krétských staveb.

První v pořadí je truhlářská a ševcovská dílna. Z reproduktorů se navíc ozývá ťukání a další charakteristické zvuky.

Možná nejpůsobivější je návštěva typického obydlí středostavovské krétské rodiny z počátku 19. století: židle, kanape, krb, starodávné fotografie na zdech, výzdoba na poličkách. Mnozí neodolají a na kanape se natáhnou a nechají se na památku vyfotit.

Skanzen se nachází jen kousek od moře.

Může se hodit Do Chersonissosu a okolních letovisek organizuje zájezdy několik českých cestovních kanceláří, které nabízejí ubytování a stravu v několika cenových kategoriích. Češi patří mezi poměrně rozšířenou letní klientelu. V poslední době se na Krétu naučili jezdit ve velkém Rusové, a tak ruštinu uslyšíte na každém kroku. Mezi další hosty patří Holanďané nebo Němci.

Prohlídková trasa navede návštěvníka taky do větrného mlýna, kapličky, výrobny svíček, k obydlí pastevce, do tkalcovny, barvírny, palírny rakije nebo hrnčířství. Stavby a vybavení jsou buď dobové, nebo přesné repliky vyrobené z tradičních materiálů a stejnými metodami jako kdysi.

Ve skanzenu se navíc pořádají představení o přírodě Kréty a další akce. Hosté si například mohou vyzkoušet šlapání hroznového vína v kamenné nádobě z pradávných dob.

V areálu je umístěna i stálá výstava krétských lidových umělců. A než z areálu odejdete, můžete ochutnat místní likér, koupit si přípravky z krétských bylinek nebo si pořídit jiné originální suvenýry.

Přírodní muzeum Lychnostatis má otevřeno každý den s výjimkou soboty od devíti ráno do dvou odpoledne. Dospělý zaplatí za vstup pět eur, studenti tři a děti dvě eura.