Dovolená na Krétě: Čechy mají rádi, lákavé jsou i nižší ceny

Stalida, rozkládající se na severu Kréty, je typickým přímořským městečkem. Podél dlouhé pláže vede hlavní silnice, kterou lemují obchody se vším možným, restaurace se širokou nabídkou evropských kuchyní a samozřejmě hotely a penziony různých cenových relací.

Na Stalidu navazuje ještě jedno městečko, Malia. Obě projdete pomalou chůzí tak do půl hodiny. A že přecházíte z jednoho do druhého si ani nevšimnete.

Dvě lehátka a slunečník za pět eur

Pro některé turisty to může být trochu nudné místo, vždyť se veškerý společenský život smrskává na pláž a přilehlou ulici, ale Stalida nabízí několik nepopiratelných výhod. Je zde dlouhá písečná pláž, a to z velmi jemného, měkkého písku. Vstup do moře je navíc velmi pozvolný, což ocení zejména rodiny s malými dětmi.

Na své si ale přijdou i milovníci divokého moře. Na kraji Stalidy je pobřeží skalnaté.

Rodiče s malými dětmi rovněž uvítají, že přesun autobusem z letiště do Stalidy, respektive nejbližšího okolí, trvá jen něco okolo půl hodiny.

Kromě toho je Stalida na rozdíl od některých jiných vyhledávaných letovisek levnější. Poznáte to nejen v obchodech a restauracích, ale i na pláži. Na konci června stála dvě lehátka se slunečníkem pět eur, pro stálé hosty dokonce jen čtyři eura, zatímco jinde až trojnásobek.

Pláže s krizí nesouvisí

Ostatně když chtěl nový řecký velvyslanec v Praze Jorgos Paizis nalákat české turisty k návštěvě své země, uvedl, že krize stlačila ceny v Řecku asi o pětinu. Delegátka jedné cestovní kanceláře ovšem k levnějšímu zboží a službám na Krétě poznamenala: "Jak kde a jak co."

Takže zatímco obvyklá cena velkého piva (pozor, není to půllitr, ale 0,4 litru!) ve Stalidě byla před letními prázdninami dvě eura, ve velkých letoviscích to bylo o euro až o jeden a půl eura víc.

Zcela se ovšem potvrdila velvyslancova slova, že výsledek řeckých parlamentních voleb nebude mít na turistiku a poskytované služby žádný vliv. "Češi se nemusejí obávat. Pláže a hotely nemají s krizí souvislost," prohlásil.

Typický sortiment v obchodech - dary moře Zde se domluvíte i česky, majitelka je původem Češka.

Volby? Obchody nezavřely

I tak v den, kdy se v Řecku volilo, kolovaly mezi českými turisty v okolí Stalidy zvěsti, jak budou určitě zavřené obchody a restaurace a že se určitě něco bude dít.

Realita? Nedělo se nic. Obchody, restaurace, stánky, bary… všechno zůstalo otevřené a prodavači, restauratéři, obchodníci byli stejně usměvaví jako den předtím a stejně jako večer před tím oslovovali kolemjdoucí a zvali je do svých podniků a obchůdků.

Jedinou viditelnou změnou bylo, že v obchodech hrály televize a prodavači po očku sledovali aktuální vývoj.

Znalci místních poměrů vykládají, že obyvatelé Kréty se stejně cítí být více Kréťany než Řeky a udržují si od svých krajanů na pevnině odstup.

I v následujících dnech po volbách byl v letoviscích naprostý klid. Pro turisty se opravdu nic nezměnilo. Služby fungovaly dál jako na drátkách.

Kousek od pláže se země zvedá do vysokých kopců. Typická Kréta Dvě lehátka a slunečník vyjdou ve Stalidě na 5 eur, jinde až na trojnásobek.

"Máme Čechy rádi"

Poznala to i jedna z postarších českých turistek, která pobývala v hotelu Arminda, asi čtvrt hodiny pěšky od Stalidy. Hned po příletu z Prahy jí nebylo dobře, nemohla jíst a nakonec skončila na krátké hospitalizaci v nemocnici. Nic nemusela platit, všechno se vyřídilo z pojištění.

V nemocnici ji dali do pořádku, předepsali prášky, které stály asi osm eur a v hotelu Arminda jí tamní personál po celou dobu pobytu připravoval dietní jídlo. Zatímco ostatní návštěvníci si chodili do restaurace ke švédským stolům, jí pokaždé přinesl ke stolu číšník jídlo na tácu.

"Máme Čechy rádi," tvrdí bez jakékoli souvislosti s touto příhodou řecký velvyslanec v Praze. Jeho slovům jako by chtěli dostát majitelé obchůdků ve Stalidě a jistě i jinde. Jakmile zjistí, že turista je Čech, zaloví v paměti a oslňují několika českými slovy, kterým se naučili od Čechů, kteří zde byli dříve.

Stalida leží v zátoce.

"Originál" brýle od tří eur

Mezi nejčastější sortiment v obchodech patří zaručeně "originální" sluneční brýle všech světových značek. A za hubičku. Ceny začínají od tří eur. Podobné to je se "zaručeně pravými" značkovými tričky nebo kabelkami. Ty už jsou ovšem za desítky eur.

Nabízet takové zboží v takovém množství v českých obchodech, Česká obchodní inspekce a Celní správa by měly žně a musely by mnohonásobně zvýšit své personální stavy, aby všechno zvládly.

Kdo nechce chodit po obchodech s oblečením nebo typickými přímořskými či krétskými suvenýry jako jsou mušle, hvězdice a další dary z moře (za několik eur), místním vínem, kořalkou anebo třeba medem (opět nikterak drahé), může strávit příjemné chvilky v nějaké z mnoha restaurací.

Výběr je nepřeberný. A není problém navštívit každý den své dovolené jiný podnik a ještě zbudou restaurace, které jste nestihli.

Najíst se můžete už za sedm, osm eur. Například když si dáte obyčejnější rybu s přílohou. Menu pro dva začíná na patnácti, šestnácti eurech. Samozřejmě že za větší lahůdky si připlatíte.

Vstup do aquaparku zdarma

Pokud vás omrzí chodit každý den podél stejných obchodů a restaurací, můžete vyrazit autobusem do několik kilometrů vzdáleného Chersonissosu, kde je například příjemný akvapark. Kromě tradičních vodních atrakcí, ale i dětských prolézaček je na něm příjemné i to, že vstup je zdarma. Platí se jen za lehátka a slunečníky.

Když se vypravíte do jiného z krétských akvaparků a máte víc dětí, vyšplhá se cena až někam k osmdesáti i více eurům.

K cestování autobusem po Krétě je nutné poznamenat, že jízdní řád má sice pevně stanovou dobu příjezdu a odjezdu, ale tou se obvykle řidiči moc neřídí. Jednou přijedou o něco dříve, podruhé zase později. Proto se vyplatí být na zastávce o něco dříve.

Všude stojí hotely a penziony. Půjčovny aut jsou na každém rohu, pronájem vyjde na desítky eur.

Pozor na pojištění

Pohodlnější je to samozřejmě autem, půjčoven je na Krétě jako naseto. Vybrat si můžete z rozličných modelů, od nejmenších vozítek a čtyřkolek po velká nadupaná auta. Pronájem vychází na desítky eur denně, záleží na velikosti auta.

Delegátky českých cestovních kanceláří doporučují turistům, aby si auto půjčili za jejich asistence, tedy s nasmlouvanou firmou. Je to sice o něco dražší, ale bezpečnější. Většina autopůjčoven prý není dostatečně pojištěna, takže v případě havárie pak může být turista překvapen, co musí zaplatit.