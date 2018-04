Krátká sláva bledulových údolí

Mnohá horská a podhorská údolí jsou nejkrásnější na počátku jara, kdy se jejich mokřinové nivy a břehy potoků zabělají bezpočtem kloboučků bledule jarní. Tento něžný posel jara patří k úplně chráněným druhům rostlin, není proto divu, že nejvýznamnější místa jejich výskytu byla vyhlášena za přírodní rezervace nebo přírodní památky.Naštěstí mnohými z těchto chráněných území procházejí turisticky značené trasy, a tak si krátkou, jen pár týdnů trvající "slávu" bledulových údolí můžeme vychutnat při jedné z prvních jarních vycházek do přírody. Doslova lány bledulí provázejí bystřiny v mezihorské krajině na českomoravském pomezí mezi Orlickými horami, Jeseníky a Zábřežskou vrchovinou.Opravdu pěkný m zážitkem je například vycházka asi čtyři kilometry dlouhým údolím Čenkovičky se stejnojmennou přírodní památkou mezi Bystřecí a Čenkovicemi. Zatímco na svazích blízkých čenkovických sjezdovek se ještě brzy zjara prohánějí lyžaři či vyznavači snowboardingu a také přilehlá Buková hora je protkána běžkařskými stopami, břehy říčky Čenovičky už lemuje souvislý koberec bledulí. Nejhezčí partie jsou k vidění z modře značené cesty, která přichází do Bystřece z Jablonného nad Orlicí. Z tohoto podhorského městečka jsou dostupná i některá další "bledulová" údolí, směřující pod výraznou dominantu této krajiny Suchý vrch (995 m). K romantickým zákoutím tam patří zejména údolí Hradiska s pověstmi opředenou Panskou skálou, protékané říčkou Orličkou, trsy bledulí a bizarní skaliska zdobí i vějíř sousedních údolí nad Jamným a Těchonínem. Podobné partie jsou však k vidění i v mnoha dalších orlickohorských údolích. Patří k nim hluboký zářez Studenského potoka, směřující od Vlčkovic k břehům Pastvinské přehrady (známé rekreační oblasti na Divoké Orlici), stejně tak jako chráněné údolí Záhorského potoka poblíž Kunvaldu, břehy říček Rokytenky, hvězdné nebo Moravské Sázavy u Výprachtic a Albrechtic.Letité "bledulové rezervace" provázejí také úpatí Lázku (714 m) - nejvyššího kopce Zábřežské vrchoviny. Už při pohledu ze silničky spojující obce Chudoba a Cotkytle zaujmou ostrůvky bledulí, pokrývající na mnoha místech mokřinovou nivu s přírodní rezervací V dole. Podobné malebné scenerie jsou k vidění i v dalším pokračování tohoto údolí protékaného Hraničním potokem, který zde vymezuje historickou hranici Čech a Moravy.Tudy stoupají značené cesty i na vrch Lázek, ze kterého se otevírá kruhový výhled na východní část Orlických hor, pásmo Králického Sněžníku, Hrubého Jeseníku i daleko do zvlněného podhůří. Za dalšími údolními zákoutími se z Lázku můžeme vydat i na opačnou stranu, tedy do hlubokého údolí Březné v okolí osady Drozdovská Pila. Také tady je nekorunovanou královnou probouzejících se říčních břehů bledule jarní, i zde však platí - ostatně jako všude ve volné přírodě - dívat se ano, ale netrhat!Do "bledulových" údolí pod Bukovou horou a Suchým vrchem je přístup odbočkami ze silnice č. 11 ve směru od Jablonného nad Orlicí nebo mezi obcemi Čenkovice a Orlíčky. Okolí Lázku je dostupné buď ze silnice č. 43 mezi Lanškrounem a Štíty odbočkou z Chudoby přes Cotkytle nebo ze stanice Hoštejn na železniční trati č. 270 z České Třebové do Přerova.Suchý vrch - rozhledna v sousedství uzavřené chaty, tvrz Bouda veřejnosti přístupný objekt předválečného hraničního opevnění.