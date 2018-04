Krašov: Orlí hnízdo nad Berounkou

Může se hodit Jak se tam dostat

Pěšky – vlakem z Rakovníka do Kralovic nebo Kožlan, odtud po turistických značkách cca 12 km. Lze se samozřejmě přiblížit autobusem do nejbližších vsí Brodeslavy nebo Všehrdy (obě cca 3 km), autobusy však jezdí velmi poskrovnu.

Autem – z hlavního tahu Praha – Karlovy Vary odbočit vlevo směr Jesenice, Kralovice. Z Kralovic směr Kozojedy, před nimi odbočit podle směrovek "hrad Krašov“ do osady Rohy a odtud po hrbaté polňačce k závoře před vstupem do lesa, kde lze na travnatém plácku při malém množství motoristů zaparkovat.

Pokud si nechcete vašemu vozu uštědřit lekci z terénní jízdy a získat nějaký šrám od větví a keřů, pak jej odstavte v osadě Rohy a běžte raději pěšky. Mapy

1 : 50 000 KČT č. 33 – Křivoklátsko a Rakovnicko

1 : 50 000 SHOCart č. 16 – Křivoklátsko, Rakovnicko, Karlštejn