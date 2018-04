Krásné soutěsky a čistá jezera. Podzimní toulky v srdci Rakouska

praktické informace Hlavní letní sezona končí v Rakousku o víkendu v polovině září (letos to bylo 12.9.). Po tomto datu je třeba sledovat provozní doby lanovek a otevírací doby některých atrakcí. Na druhou stranu je vše vyváženo menším počtem návštěvníků a stabilním počasím babího léta. Při delších pobytech se rozhodně vyplatí některá ze slevových karet. Asi nejznámější je "Salzburgerland Card". Za 43 eur máte 6 dní na to navštívit zdarma téměř 200 atrakcí, lanovek, muzeí, nebo termálních koupališť. Region Kaprun – Zell am See nabízí pro změnu tzv. "Zell am See-Kaprun Card". Pokud se ubytujete v některém ze 130 hotelů v oblasti, máte tuto kartu v ceně 50 eur zdarma. Můžete na ní vyjet některou z lanovek, navštívit soutěsku Sigmund-Thun-Klamm nebo se projet lodí po Zellerském jezeře. Další informace:

Lanovky na Schmittenhöhe: http://www.schmitten.at

Informace o horské elektrárně Kaprun Hochgebirgsstausseen:

http://www.verbund-tourismus.at/

Informace o regionu Zell am See – Kaprun: http://www.zellamsee-kaprun.com