Krásná země aneb na kole kolem Česka

Projekt, který se nazývá Krásná země, pořádá Česká centrála cestovního ruchu, na jejichž stránkách můžete akci průběžně sledovat.

Třicetidenní trasa vede po nejhezčích a nejzajímavějších místech České republiky - historickými městy, kolem hradů, zámků i památek UNESCO, míjí pevnosti, lázně i pivovary! Trasa zároveň prochází těmi nejmalebnějšími přírodními oblastmi českých a moravských krajů. Přesný harmonogram celé trasy si stáhněte ZDE.

Štafeta bude zahájena v pondělí 14. července v 16 hodin v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II.

Jednotlivých etap se zúčastní kromě příznivců cykloturistiky také populární osobnosti z kultury a médií, významné osobnosti z řad politiků, sportovců, z oblasti cestovního ruchu i místní samosprávy, kteří si budou štafetu symbolicky předávat. Průměrná délka jedné etapy je vždy zhruba 50 km.

Na stěžejních zastávkách bude vždy připraven bohatý doprovodný program, kde zahrají známé kapely a děti si mohou zadovádět v nafukovacím hradu. Můžete se zde také setkat se svým starostou nebo oblíbenou televizní hvězdou.

Vyhrajte jednu z mnoha cen!

Součástí projektu Krásná země je i řada soutěží.

Přijďte se podívat na peleton, který projíždí na kole vaším městem a zúčastněte se hlavní soutěže o nejmilejší pozvání k návštěvě vašeho města. Na stuhu, kterou dostanete od organizátorů, napište co nejoriginálnější vzkaz, proč by každý měl navštívit právě vaše město. Vzkazy na vlajících stuhách poveze peleton po celý měsíc do nejrůznějších míst České republiky.

Po ukončení jízdy můžete hlasovat o nejkrásnější vzkaz ZDE. Porota složená ze zástupců sponzorů, mediálních partnerů a organizátora vybere 10 nejzajímavějších a jejich autoři budou odměněni věcnými cenami od společností Oscar a Philips. Úspěšná poselství budou zveřejněna v novinách a uslyšíte je v rozhlase.

Další cena čeká na autora nejzdařilejší fotografie z akce nebo z míst, kudy peleton bude projíždět. Snímky můžete posílat na adresu: ČCCR, P.O.Box 32, Vinohradská 46, 120 41, Praha 2 (heslo: fotosoutěž)!

Další dárky čekají na nejstaršího a nejmladšího účastníka štafety Krásná země a rovněž na největší skupinu, která se k k peletonu přidá. Nejvytrvalejší účastník jízdy získá zájezd od cestovní kanceláře Trip.