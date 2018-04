Krása Beskyd a lidské nešvary

Prožili jsme překrásný týden dovolené v Beskydech. Radhošť, Radegast i kaple stojí za velkou pozornost turistů. O tom svědčí též pohozené plastikové láhve na ohništi kousek pod kaplí na červené značce k Pinduli. O kousek dále,asi jeden kilometr, je rozcestník, hlásající, že je zde mezinárodní stezka přátelství. Je zde i lavice k posezení a bývala zde i vývěrka vody v dřevěné stavbičce. Tato stavba je po stříšku zaplněna plastikovými láhvemi a co se sem nevešlo, je rozházeno kolem ve velkém množství. Odvezl by se z těchto dvou míst určitě plný náklaďák. A jak se řeší tento nešvar v rakouských Alpách? Upozorněním: »Své odpadky sis přinesl do hor,zase si je odnes sebou.« A funguje to.