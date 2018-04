Krápníkový svět Mallorky

Milióny jemných krápníků v Dračí jeskyni(Cuevas del Drach) vytvářejí dojem krajkových záclonek.

Naše první cesta vede na severovýchod ostrova do jeskyní Artá. Projíždíme stejnojmenným městečkem a po úzké silnici se blížíme k moři, vpravo už vidíme bílou pěnu příboje a po úzké silnici se blížíme k moři a najednou se skála před námi otevřela. Vstup do jeskyní opravdu nelze přehlédnout, široké schody z parkoviště ústí rovnou do černého otvoru, zejícího nad námi jak obrovská tlama. Podzemní sály jeskyní Artá nás ohromily především svými rozměry. Místy jsou vysoké 12 - 15 metrů, do některých se prý pohodlně vejde i 300 návštěvníků. Černý strop i zčernalé krápníky připomínají dějiny ostrova, neboť v bludišti chodeb se skrývali poslední odpůrci krále Jakuba I. a jemu nezbylo než je odsud doslova vykouřit. Masivní krápníky jsou tady silné jak kmeny stromů, některé jako sloupy podpírají klenbu, jiné zas splývají v lesklých pramenech a vzbuzují dojem mohutných kamenných vodopádů. Nahlížíme do hluboké jeskyně či spíše propasti, z níž měnící se světla barevných reflektorů střídavě vytvářejí hluboký zelený prales, fialovomodrou ledovou krajinu či strašidelné peklo. Hra světel, stínů a tvarů spolu s tlumenou hudbou je věru působivým představením. Ve většině sálů je však osvětlení spíše sporadické, chodníčky se ztrácejí ve tmě a tajemné siluety rytíře, mnicha či jiné bizarní tvary nahánějí trochu strach. Docela rádi vycházíme z ponurých chodeb do jasného dne. Průzračné moře v zátoce pod námi láká k osvěžení, ale nás čeká ještě další prohlídka podzemí, vyhlášené Dračí jeskyně (Cuevas del Drach). Míříme k jihu a úzkou pobřežní silnicí projíždíme přívětivou krajinou mezi pomerančovými háji až k malebnému přístavu Porto Christo. Hned za ním, v rozlehlém lesoparku, je vstupní prostor těchto překrásných "krajkových" jeskyní. Překvapuje nás, kolik lidí strážce vchodu pouští najednou dovnitř, odhadujeme, že nás je určitě více než sto. Přesto se naše skupina vejde do všech sálů, kterými procházíme. Podzemní prostory jsou i tady rozlehlé, i když sály nejsou tak vysoké jako v jeskyních Artá. Ale jejich krápníková výzdoba je zcela odlišná. Miliony a miliony jemných krápníků u stropu vytvářejí dojem krajkových záclonek a svou krásou nám berou dech. Průvodkyně podává svůj výklad v pěti jazycích a krouživým pohybem svítilny zdůrazňuje nejzajímavější krápníkové útvary. Jenže těch tu jsou spousty, kam jen oko pohlédne, a stále nás okouzlují další a další, zvýrazněné důmyslným barevným osvětlením. Názvy jako Lázeň Diany, Zakletý zámek, Mnich a kaktus, či Barevný prapor podněcují naši fantazii a sami vymýšlíme těm dalším, bezejmenným nová jména. Vyvrcholením prohlídky je chvíle, kdy sestoup íme k hlavní jeskyni komplexu s jedním z největších podzemních jezer na světě. magické osvětlení stropu a stěn dává vyniknout bohatým závěsům krápníků a jejich odraz ve vodě ten pohádkový dojem ještě umocňuje. Tady nás průvodkyně usazuje na dlouhé lavice, v sále se zešeří a pak se zpovzdáli vynoří tři loďky ověšené řadou lucerniček. V nich sedí hudebníci, kteří za tichého šplouchání vesel rozezvučí jeskyni známými melodiemi. Po představení vyjedou ze zákrutu jezera další ozářené loďky, naloží všechny návštěvníky a dovolí nám kochat se nádherou krápníků i z vodní hladiny, projížďka netrvá dlouho, ale v každém z nás zanechává hluboký zážitek.