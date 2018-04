Kramolín - ideální lyžování v malém středisku

"Letos si na malou návštěvnost opravdu stěžovat nemůžeme. Sněhu je hodně, takže lidé si jezdí zalyžovat z širokého okolí. Zvláště v prosinci jsme zažili ohromný nápor lyžařů a ačkoliv jsou naše přepravní kapacity 3300 osob za hodinu, tvořily se i 45 minutové fronty. V lednu nápor návštěvníků polevil, takže se lyžuje bez front a myslím si, že ted jsou absolutně nejlepší podmínky k lyžování u nás," tvrdí projektový manager společnosti Lipno servis Luboš Krejza. Připomněl, že lidé, kteří chtějí strávit příjemnou dovolenou u břehu Lipna a ještě si přitom zalyžovat si nyní jistě už bez problémů zajistí ubytování přímo v Lipně nad Vltavou nebo v blízkých obcích.

Na Kramolíně je pět sjezdových tratí, nejdelší měří 920 metrů. Dvě sjezdovky jsou určeny začínajícím lyžařům, dvě pak pokročilým a pátá - černá, je tra ť pro opravdu zkušené lyžaře. Lyžuje se od 9 do 16 hodin. Večerní lyžování, které mají děti v doprovodu rodičů zdarma, začíná od 16 do 21 hodin. Pro běžkaře je připraveno 50 kilometrů tras, a to jak pro klasické lyžování tak i pro bruslení. Vyznavači jízdy na snowboardu se ve zdejším parku mohou zdokonalit v jízdě na U-rampě i pyramidě.

Za celodenní permanentku zaplatí lyžaři 290 korun, děti rovných 200 korun. Polodenní je za 210 korun pro dospělé, pro děti za 150 a jedna jízda vyjde na 35 korun, děti zaplatí o deset korun méně. Parkování je možné na odstavném parkoviště pod Kramolínem a pokud nechcete šlapat do kopce, vyveze vás nahoru kyvadlová doprava. Parkování na vrcholu Kramolína je možné jen ve všechní dny, a to jen do naplnění kapacity parkoviště, pak je příjezdová cesta uzavřena.

Na Kramolín se dostanete z Prahy přes České Budějovice, Český Krumlov a pak do Lipna nad Vltavou. Cesta je dlouhá zhruba 220 kilometrů.