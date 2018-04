Království písku

Písečné přesypy vytvářejí nejroztodivnější kombinace. Život jako kdyby zde neexistoval-ale jen na první pohled. První pohled na duny je pro návštěvníka znepokojující.

Už z dálky asi čtyřiceti kilometrů jsou vidět. Vidíte světlejší místo na obzoru a přemýšlíte,co to asi je. Jak se přibližujete,zjistíte,že to je písek, a pořád se vám zdá, že už tam musíte být. Ale duny jako by před vámi stále unikaly.The Great Sand Dunes jsou nejvyšší písečné duny v Severní Americe, tyčí se v San Luis Valley před hřebenem pohoří Sagre de Cristo Mountains. Národním památníkem byly vyhlášeny v roce 1932. Jejich výška je až 230 metrů. Plocha, kterou pokrývají, je přes sto kilometrů čtverečních. K tomu, aby člověk pochopil jejich velikost, však není potřeba znát mnoho čísel. Stačí se po nich projít a dívat se kolem. I svou rozlohou i krásou dávají pocit, že nejsou z tohoto světa. Vidět tento div poprvé je pro návštěvníka trochu znepokojující, duny přece patří na pobřeží oceánů nebo moří či do pouště, a ne do vnitrozemí. Co si asi mysleli Indiáni kmene Ute, kteří lovili v tomto údolí? Jak duny působily na první osadníky, horníky, farmáře, kteří je míjeli? Ještě Encyclopaedia Britannica vydaná roku 1963 uvádí, že původ dun není uspokojivě vysvětlen. Ačkoliv se duny zdají být jaksi mimo, jsou zde především z toho jednoduchého důvodu, že zde bylo a je všechno, co je k jejich vzniku zapotřebí. Písek, vítr a čas. Ačkoliv nevíme přesně, kdy duny vznikly,pravděpodobně se začaly formovat před dvanácti tisíci lety táním ledovců v poslední doby ledové. Rozvodněná řeka Rio Grande - hlavní řeka v údolí San Luis Valley - roznesla po údolí písek a drobné oblázky. Dnes stejně jako před tisíci lety vítr vanoucí proti přirozené bariéře pohoří Sangre de Cristo ztrácí sílu a než se prodere třemi horskými průsmyky dále na severovýchod, zanechá na úpatí pohoří písek. Pro vznik písečných dun na tomto místě však má význam i pohoří San Juan Mountains, které obklopuje údolí z jihozápadu. Většina písku je právě odtud,tento písek je jemnozrnný a s obsahem pemzy, popele a lávy. Písek z pohoří Sangre de Cristo je naopak hrubozrnný a skládá se z více složek a to i proto, že jeho původní naleziště není tak vzdálené od dun. Písek z obou lokalit má zrna o velikosti 0,2 až 2 milimetry. Dnešní tvar dun je velice pravděpodobně shodný s tvarem, který měly před deseti, možná i před sto lety. Písek se neustále větrem pohybuje, ale vlhkost dun stabilizuje jejich základ tak, že hlavní tvar zůstává. Pokud začnete v dunách kopat díru, zjistíte,že v hloubce 20 - 25 centimetrů je písek vlhký. Vítr, který může dosahovat rychlosti i přes šedesát kilometrů za hodinu, duny neustále tvaruje a přetvarovává. Great Sand Dunes je skvělé místo k pěším túrám, objevování rostlin, sledování zvířat, k hledání samoty, k rozjímání, k fotografování, ježdění na koni, kempování v divočině,ke stavění hradů z písku a pokud chcete, tak i ke skákání, k válení se v písku, sjíždění a klouzání po dunách. Skutečně je zde možné potkat snowboardisty, kteří nastříkají své snowboardy leštěnkou na nábytek a duny sjíždějí. Několik set metrů od návštěvnického centra, přímo na území rezervace, je camp vybavený pitnou vodou, místy pro grilování, záchody, nejsou zde však sprchy. Je zde 18 mil pěších stezek, je zde několik tábořišť dosažitelných jen pěšky, je možné strávit noc v dunách za určitých - ne nesplnitelných - podmínek. Je zde asi osm tras pro pěší turistiku, ale také možnost vydat se mimo jakékoliv stezky. Další možnost jak trávit volný čas je pronajmout si terénní vůz a projet určenou trasu nejprve pískem a pak pokračovat dále do hor. Hlavně přes léto aktivní Klub přátel dun zde pořádá nejrůznější akce jako např. soutěž ve stavbě hradů z písku, soutěž v pouštění draků, různé semináře, workshopy pro fotografy... Od návštěvnického centra je možné se vypravit k dunám pěšky (asi jeden kilometr) anebo autem. U parkoviště,tak jak je ve Spojených státech typické, je zastřešená plocha pro piknik. Na vrchol nejvyšší duny High Dune (2649 metrů) je to asi 2,5 kilometru, ale zdá se to blíž. Ale pozor. Ostrý písek hnaný jihozápadním větrem se zabodává do nohou a proniká úplně všude. Je lehkovážné vydat se nahoru v kraťasech a tričkách s krátkým rukávem. Písek je skutečně hodně ostrý a při nárazech větru bolí. The Great Sand Dunes nikdy nevypadají stejně. Na vzhled dun má vliv nejen období roku, ale i hodina dne,kdy je navštívíte. Změny světla mění barvu dun v řadu odstínů hnědé,krémové a šedé. Vzory v písku se mění před očima. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné,tak v dunách je život. Rostliny a zvířata musí v dunách zápasit s horkým sluncem a nelítostným větrem. Bouřky jsou zde časté a velmi silné. Léto je krátké a zima dlouhá. Jsou zde velké rozdíly mezi teplotou ve dne a v noci. I přes tohle všechno žije v dunách rozmanité společenství rostlin a živočichů. V dunách lze nalézt na dvacet druhů rostlin, jsou to odolné druhy trav,a zvláště v pozdním létě jasně žlutě zářící prérijní slunečnice. Jsou to otužilé rostliny, které se adaptovaly na život v pohybujícím se písku. Stínu rostlin využívá k životu řada živočichů z kmene členovců. Za potravou se však vypravují jenom v noci, kdy jsou pro ně příznivější podmínky. Hlodavec rodu dipodomys, který žije na úpatí dun, je mistr v uchovávání vody, a začíná být aktivní po setmění. Jeho ledviny mu umožňují vystačit jen s vodou, která je obsažena v potravě. Další zvířata jako jelenec ušatý, los, rys červený, kojoti, králíci, havrani, straky žijí v blízkosti dun. Pro volný pohyb v dunách je třeba dodržovat řadu bezpečnostních opatření zvláště v létě, kdy teplota písku může dosahovat až šedesáti stupňů Celsia. Z namená to především mít dobré boty, dostatek vody s sebou, zvážit rozložení sil, vyhnout se pohybu v době největšího slunečního svitu, chránit se před sluncem, sledovat oblohu a být pořád připraven na rychlý nástup bouře. Na podzim, v zimě a na jaře jsou denní teploty mírné,ale teploty v noci dosahují až minus 17 stupňů Celsia. V létě jsou teploty průměrně 20 27 stupňů Celsia, ale mohou klesnout i na pět stupňů Celsia. Změny teplot zde mohou být velmi rychlé,jde přece jenom o nadmořskou výšku přes 2500 metrů.Leží ve vzdálenosti 55 kilometrů od městečka Alamosa ve státě Colorado.Z Alamosy je možné se tam dostat dvěma způsoby: po US Highway 160 a Colorado Highway 150 z jihu nebo po Colorado Highway 17 a Country Six Mile Lane ze západu. Letadlo na trase Praha - Amsterodam - Minneapolis/St. Paul - Denver - Alamosa letí každý den. (Let trvá přibližně 18 hodin. Zvláště v sezóně je zde nutnost včasné rezervace.) Adresa: Great Sand Dunes National Monument, 11 999 Highway 150, Mosca, Colorado 811469798, USA; tel: 001(719)3782312. web: www.nps.gov/grsa Duny jsou otevřeny celoročně, návštěvnické centrum 8 - 17 v zimě a 8 - 19 v létě. Vstupné je tři dolary za dospělou osobu.