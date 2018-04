Království monarchů: když z nebe prší motýli

Po návratu do svého letního domova se monarchové páří a samičky nakladou miliony vajíček na spodní stranu listů rostlin z rodu Aslepia. Potomci těchto motýlů v červenci umírají, ale další generace v září znovu migruje do Mexika, aniž by měla tušení, kam letí. Prostě další ze zázraků přírody.