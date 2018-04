Královské Maroko

FÉZ

Jedním z nejstarších marockých měst je Féz, který byl založen jako hlavní město již v 8. století a stal se důležitým politickým, obchodním i kulturním centrem středověkého Maroka. Najdete zde jednu z nejkrásnějších medín - starou městskou čtvrť s křivolakými uličkami a tržišti, které jsou typické pro většinu marockých měst.

Pro turisty se tato změť uliček může stát skutečným labyrintem, ze kterého je těžké najít cestu ven. Zachytíte pobavené pohledy domorodců, kteří vytuší vaše tápání ve špinavých uličkách plných obchůdků se všelijakým zbožím – od potravin až po boty. Možná podlehnete vábení některého z prodavačů, ochutnáte od něj sušené fíky a datle či olivy v nějakém zajímavém nálevu a necháte se strhnout ke smlouvání o ceně. Bez smlouvání si tu totiž těžko něco koupíte.

Nespornou atrakcí fézské medíny jsou také koželužny a barvírny s jejich velice intenzívní „vůní“. Při procházce uličkami se musíte připravit na proplétání mezi davy domorodců, kteří přímo vyhledávají tělesný kontakt. Turisté - především ženy jsou pro ně nesmírně zajímavé, takže je třeba být neustále ve střehu před nemístnými dotyky marockých mužů snad všeho věku.

Do těsných uliček se navíc ještě připlétají všudypřítomné muly a mopedy, které bezohledně rozrážejí proudy lidí. Pokud vás tenhle neustálý shon trochu unaví, můžete se uchýlit do nejbližší čajovny a vychutnat si sklenku silně oslazeného zeleného čaje s velmi aromatickou marockou mátou, jejíž vůně je pro tuto zemi tak charakteristická.

MARRAKÉŠ

Marockým královským městem s nejpůsobivější atmosférou je zcela určitě Marrakéš, město prohlášené svými trhy. Někdy je také nazýváno Červenou perlou pro barvu svých městských hradeb. Ani v tomto městě nechybí minarety, mešity a mauzolea, ale srdcem města a místem přitahující místní obyvatele i turisty je náměstí Jemaa el Fna neboli Shromaždiště mrtvých. Svůj název získalo díky svému původnímu účelu – konaly se tu veřejné popravy a vystavovaly se tu hlavy popravených odsouzenců.

Dnes se tu konají trhy, kterými město ožívá především odpoledne a večer. Náměstí, kudy normálně projíždějí auta, se zaplní různými šarlatány, prodavači koření a henny, krotiteli hadů, ženami nabízejícími za směšnou cenu tetování hennou (trochu to pálí, ale krásné arabské vzory vám na kůži vydrží ještě 14 dní), stánky s jídlem (vařenými hlemýždi a dalšími přitažlivými pokrmy), hudebníky a obchodníky nabízejícími běžné marocké artikly – kožené sandály, tradiční oděvy, koberce, keramiku, koření, sušené ovoce a spoustu dalšího zboží, které rozhodně musíte koupit.

Pokud odejdete s pocitem, že jste usmlouvali tu nejlevnější cenu, buďte si jisti, že obchodník se v duchu směje, jak na vás úžasně vydělal. K večeru je náměstí osvětleno jen slabými světly u stánků. Mezi proudy domorodců a turistů se s hlasitým troubením proplétají auta. Další ukázka zajímavě řízeného marockého silničního provozu. Přes existenci semaforů se tu na křižovatkách ještě často vyskytují policisté, snažící se ten proud šílených řidičů usměrnit. Přesto tu zažijete takové řidičské kousky, že jste rádi, že zrovna stojíte na chodníku.

MEKNÉS

Třetím královským městem, které upoutalo pozornost panovníka Moulaye Ismáila, je Meknés (arabsky Miknás). Díky jeho rozsáhlé stavitelské činnosti vzniklo v tomto městě mnoho nových mešit, paláců, pavilonů, lázní a parků a město si vysloužilo přezdívku „marocké Versailles“.

Za pozornost určitě stojí mauzoleum tohoto panovníka, do kterého je vstup povolen i nevěřícím. Podél městských hradeb, jejichž celková délka je asi 20 kilometrů, dojdete až na centrální náměstí se dvěma branami - Bab el-Mansour a Bab Jema en Nouar.

Z náměstí se opět můžete vydat do spletité a zapáchající medíny (Maročané si totiž s hygienou hlavu nelámou - veřejných záchodků tu najdete minimálně a odpadky se tu vesele odhazují, kde vás jen napadne). Pokud vás vysílí žhavé marocké slunce a dostanete chuť na nějaký osvěžující nápoj, pak asi podlehnete nabídce čerstvé pomerančové šťávy, kterou vám prodavači vymačkají na počkání přímo na ulici. Při potulkách městem byste neměli zapomenout ani na návštěvu medresy Bou Inania, která až do 60. let minulého století sloužila jako vysoká škola koránu. Dnes má statut muzea.

RABAT

Královským marockým městem je samozřejmě i Rabat, mnohasettisícová metropole, jejíž historie sahá až do třetího století před naším letopočtem. Ani v tomto městě nechybí stará čtvrť medína, tvořená mnoha úzkými a propletenými uličkami, ve kterých se můžete procházet, skryti před silnými slunečními paprsky rákosovým zastřešením. Nabízí se tu totéž co v jiných medínách – čerstvé i sušené ovoce, látky, koberce i boty.

Neměli byste minout ani monumentální Bránu větrů (Bab er – Rouah) s vyrytými citáty z Koránu, která byla součástí mohutného městského opevnění. Sídlem krále je obrovský areál z 19. století s královským palácem a zahradami, který je ale turistům nepřístupný - již z dálky jsme od něj byli odháněni královskými strážci.

Nepochybnou dominantou Rabatu je ovšem červenohnědý čtverhranný minaret Tour Hassan, 44 metrů vysoká věž, která měla být součástí obrovské mešity. Na zamýšlenou velikost ukazují torza bílých sloupů, které měly tvořit 19 lodí modlitebny. Přímo naproti věži pak můžete zdarma navštívit mauzoleum Muhammada V., střežené královskou gardou.

V Rabatu se také nachází prý nejromantičtější místo Maroka – zřícenina Chellah, která leží v místech, kde byly položeny základy města. V Rabatu se ale nesetkáte jen s arabským světem, ale najdete tu i mnohé vlivy evropské – moderní domy či supermarkety Marjane. A pokud zatoužíte po spojení se světem, najdete tu, stejně jako v ostatních větších marockých městech, několik internetových kaváren. Ceny jsou více než příznivé (kolem 15 Kč za půl hodiny) a naštěstí u počítačů není jen arabská klávesnice…



A pokud budete mít trochu štěstí, zažijete v Maroku na vlastní kůži i královu přítomnost – budete-li zrovna projíždět městem a všimnete si, že na každém rohu stojí policista a všechny příjezdy na hlavní silnici jsou uzavřeny a hlídány policisty, můžete si být jisti, že každou chvíli (tedy asi během hodiny či více) tudy projede král se svým doprovodem. Na moment pocítíte jeho přítomnost, ale jeho tvář zahlédnete jen na plakátech…