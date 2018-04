Královéhradecké nebe zaplní balóny

Podle ředitele akce Josefa Capouška půjde o největší tuzemský podnik pro horkovzdušné balóny. Pokud bude přát počasí, mělo by se uskutečnit celkem pět letů z okolí Opočna a z Hradce Králové. Jednou ze soutěží bude i závod "Primátorská liška", při němž piloti sledují vedoucí balón - lišku. Ten přistane jako první a vyloží na zem kříž, na který ostatní nalétávají a shazují k němu stuhu se zátěží.Stejně jako v předchozích ročnících vyrazí v jednom z balónů do světa sběratelsky cenné listovní zásilky, na nichž jsou po doručení dvě razítka a nálepka "přepraveno balónem". Podle pořadatelů zájem filatelistů o tuto akci stále stoupá. První rok poštovní balón přepravil zhruba 1200 zásilek, loni již kolem 2000. Jméno Hradce Králové loni putovalo na obálkách a dopisnicích do 21 zemí, mimo jiné i do Mongolska.Balónové nebe pořádá Vzduchoplavecká společnost královského města Slaný za podpory Městského úřadu v Hradci Králové.