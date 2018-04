Královédvorskou zoo stojí za to navštívit i v zimě

17:41 , aktualizováno 17:41

Mnozí lidé mají Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem spojenou jen s letním safari a vůbec netuší, že ji mohou navštívit i v zimě třeba při cestě za lyžováním do Krkonoš. Do začátku února je vánočně vyzdobená zahrada otevřena každý den dokonce až do sedmi hodin večer a od tří hodin odpoledne se do ní lze podívat za snížené vstupné.