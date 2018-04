Kráľova hoľa, střecha slovenských hor

Jak se tam dostat

Nejkratší výstupy na vrchol Kráľovy hole vedou od jihu z údolí Hronu, kam je však dost špatné a komplikované dopravní spojení. Železnice i souběžná silnice vede z Banské Bystrice přes Brezno do Telgártu.

Nejvhodnějšími nástupními místy jsou obce Šumiac a Telgárt.

O poznání delší trasy vedou ze severu, a to konkrétně z Liptovské Tepličky, Vikartovců nebo Vernára. Do těchto obcí se lze dopravit autobusovými linkami z Popradu. Mapa

VKÚ Harmanec 1 : 50 000 č. 123 – Nízke Tatry, Kráľova hoľa