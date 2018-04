Králíky žádají EU o peníze na lázně

17:58 , aktualizováno 17:58

Králíky na Ústeckoorlicku mají ambice stát se do pěti let lázeňským městem. Vsázejí na léčivé účinky místní vody bohaté na radon. Ta má podle některých odborníků zázračné účinky na revma a bolesti kloubů. Město ale nemá na výstavbu lázní dostatek peněz. To, jestli se projekt nakonec uskuteční, bude ale záviset na dotacích Evropské unie.