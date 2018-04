Králíky chtějí otevřít bunkry

Podle něho ale tato snaha naráží na přísné armádní předpisy při vyřazování zbraní pro muzeální účely. "Jednali jsme s úředníky na ministerstvu obrany a na generálním štábu. Byli k nám vstřícní, ale jde to pomalu. Už ale existuje seznam techniky, kterou by armáda mohla pro muzeum uvolnit," uvedl starosta. Králíky nyní musí získat povolení k držení těchto znehodnocených zbraní. Centrem a výchozím bodem prohlídkové trasy by se měla stát bývalá odchovna dobytka, z níž město hodlá udělat vojensko - historické muzeum. Zde by měly být soustředěny dokumenty o opevnění i těžká vojenská technika. Z muzea povedou stezky k pevnostem. "Projekt tras máme hotový. Připravovali jsme ho společně se sdružením Orlice. Příští rok bychom chtěli vyznačit tři různě dlouhé okruhy," řekl starosta. Nejkratší povede na tvrz Hůrka nad městem. "Rozsáhlá pevnost je momentálně majetkem armády, ale máme slíbeno, že si návštěvníci budou moci bunkry prohlížet," uvedl Zima. Nejdelší trasa by měla propojit celou hraniční linii pěchotních srubů a lehkého opevnění přes Dolní Lipku, Lichkov a Mladkov s už zpřístupněnou tvrzí Bouda v masivu Suchého vrchu. "Musíme teď sepsat mandátní smlouvu s odbornou institucí, která bude náš majetek spravovat, bude se starat o investice, provozovat expozici a odborně o ni pečovat," doplnil starosta. Králičtí jednají se společností Army fort, která má zájem tuto činnost vykonávat.