Králický Sněžník, výletní pohádka na začátek zimy

Do tří moří V některých mapách a v průvodcích můžeme pro vrchol Klepý najít i druhý používaný název Klepáč. Význam Klepého je daný hlavně tím, že se zde setkávají hranice tří úmoří. Tato skutečnost je lépe patrná z polského názvu kopce Trójmorski Wierch. Vody stékající po západních svazích odvádí do Baltského moře řeka Nysa Klodska. Jižní svahy odvodňuje Lipkovský potok, který se vlévá do Tiché Orlice a ta patří k úmoří Severního moře. Na východních svazích pramení několik pravostranných přítoků Moravy, která patří do úmoří Černého moře.