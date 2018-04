Králické pevnosti chtějí další porci turistů, spojí je nová cyklotrasa

Investorem stezky, která se napojí na další trasy na všechny světové strany, je Mikroregion Králicko.

"V tuto chvíli je záměr ve fázi zpracovaného projektu, proběhlo už i výběrové řízení na firmu, která stezku postaví. Soutěž vyhrála firma Strabag a podle mého názoru se nám vyplatilo, že jsme ji vypsali ještě před definitivním potvrzením dotace," uvedl předseda sdružení a starosta Jablonného nad Orlicí Miroslav Wágner

Původní rozpočet se totiž pohyboval kolem dvaceti milionů korun, vítězná firma ale nabídla jeho postavení o tři miliony levněji.

Na zahájení prací by se nemělo čekat dlouho. Žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury totiž prošla do druhého kola a její schválení se podle Wágnera oddálilo pouze kvůli administrativní chybě.

"Podle našich informací by neměl být při konečném schvalování a poskytnutí dotace problém," uvedl předseda. Z celkových sedmnácti milionů zaplatí 70 procent dotace, o zbývajících třicet se podělí ze svých rozpočtů obce.

Stezku ocení hlavně rodiny s dětmi

"Samozřejmě o tomhle záměru vím, ale my sami se na projektu nepodílíme," uvedl ředitel Králické pevnostní oblasti Richard M. Sicha.

"Tuhle ideu chválím nejen proto, že by mohla zvýšit návštěvnost historických objektů, ale i rozvoj turismu v celé oblasti. My tyto snahy dlouhodobě podporujeme a samozřejmě jsme všemi deseti pro to, aby se cyklotrasy a cyklostezky co nejvíce v okolí rozrůstaly," dodává.

Rozvoj cykloturistiky je podle Sichy vynikající řešením pro rodiny s dětmi. "V tomhle Pardubický kraj, myslím si, trošku zaspal. I přesto, že se v areálu v Dolní Moravě investovaly nemalé částky do letních aktivit, jako je letní bobová dráha nebo lanové centrum, nemyslelo se příliš na rozvoj dalších letních aktivit. Včetně cyklostezek," soudí ředitel.

Sicha chápe, že investorem většiny dotačních titulů byly soukromé firmy nebo nezisková sdružení, kraj nicméně mohl při prosazování žádostí o dotace trochu více pomoci.

"Celá tahle oblast potřebuje nejen rozvoj zimní turistiky, místní lidé tu žijí po celý rok. Dotace ale dosud na Králicko putovaly trochu disproporčně," uvedl.

Rozšiřování cyklostezek chválí také králický místostarosta Antonín Vyšohlíd. "Další cyklotrasa jistě obohatí zdejší turistickou nabídku," uvedl a dodal, že po dokončení všech plánovaných tras budou Králíky napojeny nejen na cyklostezku na Kraví skok nad Pastvinskou přehradou, ale i do Polska a na Moravu.