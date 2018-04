Výlet za Králem Šumavy. Projděte si trasu slavného převaděče

Praktické informace * Jak se tam dostat: Začátek Kanálu 54 je asi tři kilometry nad Vimperkem směrem na Zdíkov u křižovatky U Sloupu. Samotný Vimperk leží na Šumavě, zhruba 60 kilometrů od Českých Budějovic a 30 kilometrů od Strakonic. Přesně na místo začátku trasy se můžete dostat i linkovým autobusem, vystoupíte na zastávce Vimperk - Sloup. * Otevírací doba: Žádná. Cestu lze absolvovat v kteroukoliv roční dobu, jen v zimě je potřeba počítat se sněhem a horšími podmínkami. * Podrobná mapa: Detailní trasu popsal Jindřich Čížek pro internetovou stránku www.moskyt.net/ kral-sumavykanalemcestou-necestou * Měli byste vědět, že.... Král Šumavy měl za sebou 2 000 přechodů.

Podle výpovědi agenta, který s Kiliánem Nowotnym absolvoval poslední cestu, Král Šumavy tvrdil, že to je jeho dvoutisící přechod hranic. Odborníci tvrdí, že je to možné, pokud počítal i přechody před válkou. Nowotny totiž pocházel z pašerácké rodiny. Ležel komunistům v žaludku - Kilian Nowotny zemřel ve věku 71 let v roce 1977 v Bavorsku. Už v roce 1957, tedy několik let poté, co jako převaděč skončil, na něj StB neúspěšně spáchala atentát. Nowotny nebyl jediný, komu se říkalo Král Šumavy. Tímto převaděčským titulem bylo označováno více lidí. Jedním z nich je i Josef Hasil, který operoval kolem Českých Žlebů. O Hasilovi vznikl dokonce román. Nyní je mu 93 let a žije v USA.