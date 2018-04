Krakov, nejatraktivnější a nejnavštěvovanější město Polska

Krakov, druhé nejlidnatější město Polska, je skutečnou metropolí se vším všudy. Dá se tady báječně nakupovat, prohlížet památky, zajít na koncert nebo do některého z mnoha divadel. Dokonce se tu můžou pochlubit i jeskyní s drakem.

Od hraničního přechodu v Českém Těšíně je to po silnici do centra města 130 kilometrů. V centru Krakova se dá celkem bez větších potíží zaparkovat, jen se řidič nesmí ztratit na různých obchvatech kolem města. Jezdí sem ale také přímé vlaky, a to nejen z blízké Moravy, ale i z Prahy. Z hlavního nádraží je to do středu města pár minut chůze.

Přímo pod Wawelským návrším teče řeka Visla. V těchto místech dole je i vchod do slavné dračí jámy, tedy jeskyně, v níž podle pověstí kdysi na počátku dějin města sídlil drak. Dnes je z ní turistická atrakce.

Hrad Wawel

Dominantou a turistickým magnetem Krakova je nevysoký vrch Wawel na levém břehu Visly, kde se tyčí impozantní Královský hrad pocházející z 10. století a katedrála sv. Stanislava a Václava.

Hrad býval po staletí sídlem panovníků a katedrála místem korunovací králů. O významu Krakova, bývalého hlavního města Polska, svědčí i fakt, že i když roku 1609 byla hlavní metropolí jmenována Varšava, v Krakově se nadále odehrávaly korunovace nových vládců země.

Tak jako Češi navštěvují už od školních let Pražský hrad, aby se dotkli jádra českých dějin, stejně tak jezdí Poláci na Wawel a ve wawelské katedrále hrdě chodí kolem hrobek svých králů, světců a biskupů.

Kaple katedrály na Wawelu Hrad Wawel

Vzhledem k tomu, kolik je ve městě, kde žije zhruba tři čtvrtě milionu lidí, vysokých škol, galerií či divadel, svým způsobem je tak Krakov polskou metropolí i dnes, alespoň tedy po kulturní a společenské stránce. Míří sem také mnohem víc turistů než do Varšavy či jiných polských velkoměst.

Čas se zde tráví opravdu příjemně - historické centrum je plné památek a přitom není příliš rozlehlé. Od vstupu do středu města Floriánskou bránou se dá celkem pohodlně dojít pěšky až k Wawelskému návrší za pár desítek minut. Přitom se ještě stihnete podívat třeba na velmi hezké polské dívky nebo všelijaké pouliční umělce, hudebníky a komedianty.

Na hlavním náměstí můžete sledovat umění žonglérů a jen co se setmí, tak třeba i kousky polykačů ohně. V historických ulicích se prohánějí různé typy tramvají, jsou zde k vidění vozy polské, rakouské či německé provenience, staré desítky let i zcela moderní

A ještě jedna zvláštnost. Na polské poměry byl Krakov během války a především při průchodu fronty skoro zázračně uchován. V jeho ulicích tak nikdy nevznikly ony smutné proluky, které by pak v pozdějších pětiletkách soudruzi museli zastavět úchvatnými paneláky, což je problém mnoha jiných historických měst Polska.

I proto bylo historické centrum společně s hradem Wawel zapsáno už v roce 1978 na prestižní seznam chráněných památek UNESCO.

Určitou kuriozitou a turistickým lákadlem kopce Wawel je i Dračí jeskyně, polsky Smocza Jama, s kovovou sochou draka, který chrlí z tlamy oheň. Váže se k ní pověst o sedmihlavém drakovi, který trápil celé město. Chrabrý král Krak draka později lstí zabil a založil město Krakow.

Město restaurací a kaváren

Krakov není jen městem památek, ale také požitků. Centrum je plné restaurací, bister, pizzerií, kaváren a čokoládoven. V restauracích vás nezklame žádná z polských specialit, ať už jde o některou z variant pirohů, klobásy, zelí, houby či třeba ryby na bezpočet způsobů. Jídla jsou tady velmi chutná a na naše poměry v průměru i mírně levnější.

Jiné je to s nápoji, především s pivem, které je výrazně dražší než u nás, ostatně nejen v Krakově, ale v celém Polsku. V restauraci zaplatíte za půllitr polského, německého nebo třeba i českého piva 40 a někde dokonce i 60 korun.

Kavárny jsou tady velmi oblíbené a směle se rovnají vyhlášeným evropským metropolím. Pokud chcete vyzkoušet něco jiného, doporučujeme navštívit některou čokoládovnu, kde si dáte nejen klasickou, ale i mnoha, někdy překvapivými způsoby, ochucenou horkou čokoládu.

Tradiční krakovské pečivo "obwarzanek" V centru bývají k dostání přímo na ulici nebo na náměstí nádherné květiny

Specialitu krakovské kuchyně ale kupodivu nenajdete v žádné restauraci, ale na ulici. Zdejší preclíky, zvané obwarzanky, jsou k dostání v pojízdných stáncích téměř na každém rohu. Za zhruba sedm až deset korun dostanete solidní pečivo, zvláštní tím, že se těsto ještě před pečením nechalo chvíli povařit. Znalci tvrdí, že díky tomu tyhle chutné preclíky vydrží podstatně déle čerstvé.

Co se týče ubytování, je zde celá řada zařízení v různých cenových relacích. Od nejluxusnějších hotelů po třeba studentský hostel přímo v centru, kde se dá slušně přespat za tři stovky.

Na centrálním náměstí, tedy Rynku glownym, je pořád plno lidí. V pozadí jeden ze symbolů města, mariánský kostel.

Nákupy ve městě i na okraji

Pokud vás zachvátí nákupní horečka, jste v Krakově na správném místě. Seženete tu vše - kvalitní čokolády, desítky značek vodky nebo třeba výrobky z ryb. Oblíbeným suvenýrem je jantar, nabízejí se kvalitní šperky, ale i nevkusné kýčovité tretky.

Zvláštní kapitolou jsou místní hypermarkety. Ať už navštívíte obří obchodní domy řetězců Auchan, Carrefour, Mediamarkt nebo třeba Castorama, zjistíte, že Polsko jakožto větší země je zajímavějším trhem pro různé nadnárodní koncerny. Je tu větší výběr opravdu čehokoliv.

Starobylá tržnice Sukiennice Ve starobylé tržnici uprostřed Rynku glowneho, zvané Sukiennice, pořídíte ledacos, třeba i kožichy a jantar

Jako zástupce země pivařů se musí Čech cítit hloupě třeba v oddělení nápojů - tolik druhů moku ze sladu a chmele by u nás nedaly dohromady ani všechny supermarkety v krajském městě. A i když je Krakov daleko od moře, skoro tak jako města v Čechách a na Moravě, výběr mořských ryb a plodů je tu fascinující.

Solidní výběr a nízké ceny jsou třeba i u oděvů, nábytku a vybavení domácnosti nebo elektroniky. Nepříjemné ovšem může být to, když doma zjistíte, že koupený monitor či DVD přehrávač nefunguje tak, jak jste chtěli. Jet kvůli reklamaci opět pár stovek kilometrů do Polska může být problém.

Každopádně i tak Krakov může být skvělý tip třeba na předvánoční víkendový výlet.