Krakonoše dusí komerce a davy

"Setkání s Krakonošem je v posledních letech až příliš masové a komerční," říká 'Krakonoš' Michael Beneš.

"Kdysi to bývala spíše rodinná záležitost. Naše ženské napekly sejkory a bavili jsme se společně se známými a přáteli. Dnes je tady příliš mnoho podnikatelů a sponzorů a už to není ono. Všichni za všechno chtějí peníze a z našeho setkání se postupně bohužel stává trochu obchodní záležitost," vysvětluje Krakonoš.

Rozhovor s Krakonošem

* Takže byste byl raději, kdyby sestoupení vládce hor mezi lid bylo méně masové?

Ano. Dnes už to není to pravé ořechové.

* A myslíte, že je to ještě možné?

Dost těžko. Naopak si myslím, že se naše akce bude čím dál více rozrůstat a rozšiřovat. Přijíždí sem stále více lidí, kdysi byl Harrachov spíše obyčejnou vesničkou, ale v současné době se z něho stalo světoznámé lyžařské středisko, a to nejen díky tomu, že jsou tady skokanské můstky. Myslím, že do původních kolejí už se nikdy nevrátíme.

* Jak dlouhou tradici má setkávání Krakonoše s lidmi z Harrachova?

První setkání s Krakonošem se uskutečnilo krátce po skončení druhé světové války, v roce 1946. Tehdy to bylo setkání skutečně jenom pro lidi z Harrachova a z hor, až postupem času se z toho stala velká akce, která postupně narostla do dnešních rozměrů.

Původní myšlenka setkání s Krakonošem byla vlastně taková záminka k tomu, aby se sešli celníci, finančáci a další lidé z hor. Společně se rozloučili se sezonou, popovídali si, byla legrace, soutěžili mezi sebou a příjezd Krakonoše tomu dodal tu pravou fazonu. To byl vrchol.

* Jak dlouho už Krakonoše představujete a kolikátý jste vlastně od války v pořadí?

Přede mnou už se v roli Krakonoše vystřídali tři moji předchůdci. Já dělám Krakonoše patnáctý rok.

* Jak jste se k tomu dostal?

Konkurzem. Můj předchůdce Olda Janoušek mě tehdy navrhl, že bych se na to hodil. Jsem totiž vysoký, umím mluvit na veřejnosti a především nepiju alkohol.

* Abstinence je tedy podmínkou k tomu, aby se člověk mohl stát Krakonošem?

Není to přímá podmínka, ale bylo by hrozné, kdyby se Krakonoš opil a pak se tady v Harrachově někde ve svém mundůru válel po ulici. To by byla tragédie.

* Jak hodnotíte letošní zimní sezonu?

Byla poměrně krátká, i když ještě úplně nekončí. Napadlo však hodně sněhu a byly velké mrazy, takže si myslím, že byla celkem povedená.

* Říkáte, že zima ještě nekončí, ale váš příjezd do Harrachova většinou symbolizoval právě závěr zimy.

Setkání vládce hor s lidmi z Krkonoš bývá vždy první sobotu v březnu. V této době už jde zima skutečně do finále, a i když letos ještě není u konce, bude už jistě postupně odeznívat.