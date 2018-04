Cestující pozorovali za letu drama. Na křídle bojovala o život krajta

Asi po 20 minutách ranního letu z Cairns do Port Moresby si náhle jedna pasažérka všimla hada na křídle. Okamžitě na něj upozornila posádku: "Tamhle na křídle je had... Je tam hlava a když se podíváte pozorně, uvidíte i část těla." Někteří spolucestující se její informaci jen ušklíbli, ale ukázalo se, že paní měla pravdu, napsal Sydney Morning Herald.

Robert Shine, odborník na hady z University of Sydney, identifikoval hada jako krajtu ametystovou, nejdelšího hada v Austrálii. "Běžně se vyskytuje na severu Queenslandu. Na svoji kořist číhá ze zálohy a pokud jsou někde poblíž hlodavci, krajta ametystová tam rozhodně bude taky. Často se dostane do stropních dutin domů, ale až dosud jsem nikdy neslyšel o žádné krajtě v letadle," řekl expert pro Sydney Morning Herald. Had, který může dorůst délky až 8,5 metru, se na letadlo připlazil nejspíš z buše a mangrovových keřů, které letiště obklopují.

Krajta, bojovnice do posledního dechu

Pasažéři ze zadní části letadla pak po zbytek letu sledovali boj hada s nepříznivými podmínkami a spekulovali, jak se tam had mohl dostat, vypověděl jeden z cestujících, webový designér Robert Weber. Krajta se podle něho dlouho držela v zákrytu, jakmile však vítr zachytil konec jejího ocasu, začal její boj o přežití.

"S hadem jsem opravdu soucítil. Po zbytek letu se usilovně snažil dostat zpět do zákrytu, ačkoli musel vzdorovat větru o rychlosti 400 km v hodině. A podle posádky bylo v dané výšce kolem minus 12 stupňů Celsia... Jak krajta ztrácela sílu, vítr s ní několikrát mrštil o letadlo, takže kolem byla párkrát vidět sprška krve..," vylíčil Robert Weber usilovný zápas hada o přežití.

Podle svědků bylo i při přistání vidět, že krajta stále žije a hýbe se. Oficiální zdroje nicméně potvrdily, že krajta byla po přistání mrtvá.