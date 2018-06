Může se hodit Itinerář trasy

Třebívlice – Leská (červená) – Staré Blešno (žlutá) – Dřemčice (žlutá) – Hrádek (modrá) – Děkovka (červená) – Vlastislav (červená) – Košťálov (červená) – Třebenice (červená).

Celkem 17 km a 500 výškových metrů bez výstupů na vrcholy a hrady. Mapa

KČT 1 : 50 000 č. 10 – České středohoří západ Jak se tam dostat

Třebívlice a Třebenice leží na nejdříve zrušené, dnes turistické železniční trati Lovosice – Most, která bývá v provozu o víkendech od dubna do října (3 spoje tam a 3 zpět). Vhodný vlakový spoj pro realizaci popsaného výletu vyjíždí z Lovosic v 8:35 (přes Lovosice jezdí mnoho rychlíků z Prahy do Ústí nad Labem). Doprava po silnici je rovněž rychlá a jednoduchá: z Prahy po D8 do Lovosic, zde odbočit směr Most.