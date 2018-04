Krajem vína okolo Kyjova

Naše cyklostezka začíná na kyjovském náměstí, ale není nutné se přesně držet značených tras. Podle mapy moravských vinných stezek lze nakombinovat nekonečné možnosti, náročnější i odpočinkové, dlouhé i krátké.



Kolem Kyjova

Trasa okolo Kyjova, která je středně náročná, měří zhruba 56 km: Z Kyjova do Vlkoše po červeném pruhu Moravské vinné stezky, tam odbočit po silnici na Vacenovice a do Milotic. Během několika kilometrů tak lze navštívit tři vinařské oblasti Podluží, Kyjovskou a Mutěnickou.

V Miloticích se nesmí vynechat zámek. Z Vacenovic zamíříme po červené cyklostezce do Ratíškovic a mezi rybníky se dostaneme do Mutěnic. Tady je možné obdivovat krásné staré i moderní sklepy za vesnicí v části nazývané Búdy.

Z Mutěnic nás cesta podél železnice či jedna z vedlejších silniček zavede do Čejče. Tady se opět napojíme na červenou stezku a dojedeme do Nenkovic, kde by měla být odbočka na zeleně značenou stezku kyjovské oblasti.

Po polní cestě potom začneme závěrečný, nejnáročnější úsek cesty do Násedlovic a po silnici do Strážovic, které daly neoficiální název nejvyššímu kopci v okolí - Stražovják (oficiálně Babí lom). Odměnou za vyšlapaný kopec je úchvatný pohled na okolí. A pak už zbývá jen opatrně sjet zpět dolů do Kyjova.



Cyklostezky jsou značené žlutými tabulemi s barevnými symboly jednotlivých stezek, které odpovídají mapě. Vyznačeny jsou však zatím jen některé stezky, proto je lepší brát cyklostezky jako vodítko a řídit se mapou.