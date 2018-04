Krajanské setkání na Sardinii

O prázdninách roku 1947 se mně a mému příteli podařilo jako studentům podívat na Sardinii. Dle dohody nás už v Římě očekával student ze sardinského městečka Castelsardo. Cestovali jsme lodí do Olbie, potom vlakem do Sassari a pak museli asi hodinu a půl čekat na další přípoj. Na náměstí byly nějaké atrakce, mezi nimi i autodrom, ne nepodobný takovému, jaký jsme v těch letech znali i z našich posvícení a poutí. Přítel se Sardincem šel pro nás koupit zmrzlinu a já jsem dostal za úkol mezitím koupit pro nás tři jízdenky na autodrom, každému dvě. Tehdy to s mou italštinou bylo všelijaké, trochu jsem si pomáhal francouzsky a co já vím jak. A v pokladně maringotky se pokladní otočila dozadu a zavolala: "Jardo, pocem, já se s nim nemůžu domluvit!" Co následovalo? "Vy jste Češi? - Vy taky? Tak to jděte kluci zadarmo!"